El Govern col·labora en el seixantè aniversari de l'OCB amb una subvenció directa de 80.000 euros

El Govern, a través de la Direcció General de Política Lingüística, vol reconèixer el «llegat històric» i la contribució i lluita constant pel patrimoni cultural, lingüístic i identitari de les Illes Balears que ha fet l'Obra Cultural Balear (OCB).

És per això que el Consell de Govern de dilluns vinent aprovarà la concessió d'una subvenció directa a l'OCB per finançar activitats del projecte de commemoració dels seixanta anys de l'entitat. La quantitat, d'un import màxim de 80.126 euros, estarà distribuïda en dues anualitats: de 31.100 euros per a l'any 2022 i 49.026 euros per a l'any 2023.

L'entitat commemora el seu seixantè aniversari i ha desenvolupat el projecte 'OCB_60 anys: Memòria, reptes i connexions', un programa d'activitats que, entre altres finalitats, es dirigeixen a reforçar els seus objectius principals, que fan referència a promoure el patrimoni cultural i lingüístic, «millorant les actituds per assegurar-ne la transmissió, i potenciar la cultura com a element essencial per a la cohesió social, el diàleg i la convivència».

El Govern col·labora amb l'OCB, que aquest dissabte celebra la Nit de la Cultura, en actuacions com la campanya 'La justícia, també en català' i treballa conjuntament amb l'entitat per recuperar i protegir el seu arxiu històric.