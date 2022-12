La III Jornada de l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives de les Balears revisa els protocols de tractament d'aquestes patologies

Un total de 150 professionals de les Illes Balears s’han inscrit en la III Jornada de l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives de les Illes Balears, que té lloc avui a l’Hospital Universitari Son Llàtzer. Aquesta trobada permetrà avançar cap a l’atenció multidisciplinària que requereixen les persones afectades per aquestes patologies i les seves famílies, tal com ha explicat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, durant la inauguració.

Gómez ha recordat que les malalties neurodegeneratives, com ara l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi lateral amiotròfica o la malaltia de Huntington, són afeccions del sistema nerviós que es caracteritzen per provocar una gran discapacitat i dependència, per la complexitat de l’atenció biopsicosocial que requereixen i pels importants costs socials i econòmics que generen.

Per això, ha destacat, és important potenciar la coordinació entre els diferents àmbits assistencials i la cooperació entre els recursos socials i sanitaris que participen en l’atenció a totes aquestes persones.

En aquest sentit, s’ha referit a la feina conjunta que duen a terme el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, i que s’ha traduït en diversos documents rellevants, com ara l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives del Sistema Nacional de Salut; el Document per a l’abordatge de la malaltia lateral amiotròfica i el Pla Integral d’Alzheimer i Altres Demències 2019-2023.

El Servei de Salut de les Illes Balears va publicar, a més, del Protocol de demència. Recomanacions per a la detecció, el procés diagnòstic i la derivació del pacient amb deteriorament cognitivoconductual i l’Estratègia de Malaltia Lateral Amiotròfica de les Illes Balears 2019-2023.

Aquestes eines han de servir de guia per als professionals a l’hora d’oferir una atenció integral i integrada pels àmbits sanitari i social, i que s’adapti a les necessitats de cada pacient.

La jornada d’avui, que ha completat la capacitat prevista i ha arribat als 150 professionals, va dirigida també a pacients. Entre els temes que es tracten en les ponències, hi destaquen el diagnòstic precoç i el tractament de l’Alzheimer, la coordinació sociosanitària en cures de llarga evolució, la informació a les persones cuidadores en el moment del diagnòstic i l’escolta a les persones que tenen o són properes a les malalties neurodegeneratives.

Així mateix, hi ha quatre tallers: sobre el protocol de demència, la comunicació efectiva en els processos de salut, els aspectes legals implicats en la demència i les teràpies no farmacològiques com a eina terapèutica en demències.

La trobada està impulsada pel Servei de Planificació de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, i liderada per la coordinadora de l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives de les Illes Balears i cap de Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, Ana Espino. Hi participen professionals de diverses regions d’Espanya.