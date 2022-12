10 ajuntaments de Mallorca i Menorca signen el conveni de gratuïtat per l’etapa educativa 2-3 anys

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha signat aquest dijous el conveni de gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil amb els ajuntaments de Sa Pobla, Felanitx, Manacor, Estellencs, Alcúdia, Alaró, Consell, Campanet, Binissalem i Es Castell.

Amb aquests, ja seran 51 centres d’educació infantil públics de 25 ajuntaments que hauran signat el conveni de gratuïtat d’aquesta etapa educativa. Una vegada signats els convenis, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de tramitar els pagaments, que s’efectuen en tres blocs.

Es preveu una inversió total de 18,6 milions d’euros per curs per tal de fer possible aquesta mesura, el que es tradueix en una aportació de 45 mil euros per cada aula de 2-3 anys. Així es cobriran les despeses de funcionament, una despesa aproximada de 2.500 euros per alumne, a raó de 250 euros mensuals.

En aquest curs 2022-2023 hi ha 186 centres educatius de 0-3 anys, dels quals 108 són públics, 52 privats integrats a la xarxa complementària i 26 privats.