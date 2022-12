El Consell declara BIC el Monestir de la Trapa

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat, amb 28 vots a favor i 3 abstencions, la declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de lloc etnològic, del Monestir de Santa Maria de la Trapa. La finca de la Trapa, gestionada pel Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa (GOB), constitueix un exemple únic de paisatge cultural, un lloc on es combina i conviuen de manera sostenible el treball de l’home i la naturalesa.

La declaració de BIC de l’únic monestir trapenc de Mallorca té com a objectiu principal establir una adequada protecció sobre aquesta construcció i també del lloc on s’ubica, com part significativa del paisatge cultural que conforma la Serra de Tramuntana.

El conjunt de la Trapa, al municipi d’Andratx, constitueix un exemple únic de conservació i aprofitament sostenible del territori, des de la seva ocupació per part dels monjos trapencs a principis del segle XIX, fins a l’actualitat, amb el model de gestió del GOB basat en la preservació de la natura i la divulgació dels seus valors. Aquest factor se suma als importants valors històrics, arquitectònics, socials, etnològics i paisatgístics del lloc, que configuren un conjunt únic.

A més, el Monestir de Santa Maria és l’únic monestir trapenc de Mallorca i constitueix l’expressió d’un moment històric singular i un exemple d’aprofitament del territori. Aquest aprofitament del paisatge per a garantir l’autosuficiència dels habitants va generar la construcció d’una sèrie d’infraestructures úniques que encara es conserven, com són el sistema hidràulic o les marjades.

Així mateix, el 95% de la superfície de la Trapa està constituïda per massa vegetal, que garanteix l’existència d’un ecosistema natural ric i divers que atorga a la Trapa valors ambientals i paisatgístics únics.