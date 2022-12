L'Audiència jutja el president i l'exgerent de la Federació Balear de Tennis per desviament de fons

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears jutja aquest dimecres i dijous, a partir de les 10.00 hores, l'expresident de la Federació Balear de Tennis Jaume Amengual i l'exgerent, Luciano Gutiérrez, per un suposat desviament de fons de més de 115.000 euros.

La Fiscalia demana una condemna de quatre anys de presó per a cadascun per un presumpte delicte d'apropiació indeguda. El fiscal recull al seu escrit que, durant el mandat d'Amengual -que va ser president entre el 2011 i el 2012- es va passar d'una junta directiva a una gestió unipersonal, amb les funcions dipositades al president, i que va ser en aquest període quan es va contractar Gutiérrez com a gerent.

La Fiscalia sosté que Gutiérrez va presentar a la federació nombroses factures en concepte de dietes tot i que en algunes no figurava ell com a client, sinó una empresa vinculada a ell, i que el president va donar el vistiplau a aquests pagaments.

L'acusació creu que el president sabia que Gutiérrez era el propietari d'aquella empresa, tot i que formalment figurava com a administradora la seva dona. L'escrit del fiscal també recull que el president almenys en una ocasió va comprar aquesta empresa material esportiu per a la Federació, «sense que consti acreditat que fos el millor preu».

A més, el Ministeri Públic assenyala que entre el 2008 i el 2013 el salari del gerent va anar augmentant sense justificació ni document laboral que modifiqués les seves condicions; i que el 2010 Gutiérrez va expedir des de la Federació un pagaré per 8.000 euros que es va abonar el mateix dia al compte bancari.

La Fiscalia també veu indicis de delicte en un conveni de col·laboració entre la Federació i l'empresa del gerent, pel qual la primera pagava 6.000 euros i l'altra cedia l'ús d'unes pistes de tennis. Segons el fiscal, no es va oferir fer aquest conveni amb cap altre club. A més, destaca que es tractava d'unes pistes l'explotació de les quals tenia concedida l'empresa per adjudicació de l'Ajuntament de Calvià.

Durant la vigència del conveni es varen presentar per part de l'empresa a la Federació nombroses factures referents a competicions, infraestructures, àrbitres, fisioterapeutes i direcció de tornejos sense que hi constin els justificants acreditatius de pagaments a tercers.

La Fiscalia demana, a més de la pena de presó, una multa de 2.000 euros i que els acusats tornin les quantitats desviades a la Federació.