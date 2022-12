Comissions Obreres convoca una vaga del personal d'AENA en reclamació d'un complement salarial

El sindicat Comissions Obreres ha expressat aquest divendres la seva indignació per la falta de resposta de les empreses del grup AENA davant l'exigència per part dels sindicats del complement salarial de productivitat. Segons ha explicat el sindicat en una nota de premsa, duen mesos sol·licitant la recuperació de la paga a les mercantils conformants del grup que, excepte l'any de pandèmia, els treballadors percebien des de fa temps.

«El trànsit aeri ha recuperat o superat nivells de 2019, el repartiment de dividends als accionistes privats també està autoritzat i els treballadors del grup Aena exigim, per tant, la recuperació del que ens correspon», han insistit. El sindicat afegeix que, «malgrat les bones paraules de les empreses i del Ministeri de Transports, el retard per a arribar a l'acord està produint molta intranquil·litat als treballadors i als sindicats presents en la taula de negociació».

A més, han recordat que ja tenien prevista una vaga amb aquests motius per al pont de desembre, que no s'ha realitzat «per la paraula del propi Ministeri per a solucionar el problema, que segueix sense fer-se». Comissions Obreres ha assegurat que no permetran que continuï demorant-se la resposta i ha informat que registraran, la setmana vinent, una convocatòria de vaga per a les festes nadalenques, que continuarà els primers mesos de 2023, inclosa Setmana Santa, i que afectarà tot el personal de l'aeorport dependent d'AENA.