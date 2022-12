Les Balears són el territori de l'Estat amb l'habitatge més car

Les Balears es mantenen al tercer trimestre del 2022 com el territori de l'Estat espanyol amb els preus de l'habitatge més elevats, amb un increment del 8,3% respecte al mateix trimestre de l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El preu de l'habitatge va augmentar un 1,9% a les Balears entre el segon i el tercer trimestre (comparativa d'abril, maig i juny sobre els mesos de juliol, agost i setembre) i acumula des de començament d'any un 7,1 % de pujada.

Tot i això, és el territori que més modera la taxa anual, 2,6 punts respecte al segon trimestre, quan va arribar al 10,9% d'augment sobre el 2021.

Les Balears són la comunitat més cara tant per a l'habitatge nou com per a l'usat. L'habitatge a estrenar ha augmentat els preus un 8,8% a les Balears respecte a l'any passat, i un 3,1% respecte al trimestre anterior. Mentrestant, l'habitatge usat s'ha encarit un 8,3% anual i un 2% trimestral.

L'estadística de l'INE revela també que la diferència de preus entre habitatge nou i usat a les Balears és inferior que al conjunt nacional.

A tot l'Estat, el preu de l'habitatge lliure modera el ritme de creixement fins al 7,6% el tercer trimestre, quatre dècimes per sota del creixement del trimestre anterior. Amb l'augment del tercer trimestre, el preu de l'habitatge lliure ja acumula 34 trimestres de creixements interanuals, cosa que equival a una mica més de vuit anys d'alces continuades.