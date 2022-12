12 propostes finalistes per donar nom al gussi construït pels mestres d'aixa del Consell de Mallorca

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient segueix amb el concurs per escollir el nom al gussi, la nova barca per pescar de petit format que han construït els mestres d'aixa del Consell de Mallorca. De les 100 respostes que s'han rebut, han quedat preseleccionades 12 com a finalistes. El nom més votat d'entre aquestes 12 opcions serà l'escollit per anomenar el gussi, i les votacions queden obertes fins dimecres 14 de desembre.

Aurora Ribot, consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, ha convidat a tota la ciutadania a ajudar a trobar-li nom a la barca mitjançant el formulari en línia. «El taller de mestres d'aixa i les embarcacions tradicionals de navegació a vela són clau en la conservació del nostre patrimoni marítim», ha dit la consellera. «Des del Consell de Mallorca treballam per fomentar i conservar el medi natural i marí i continuarem fent feina per donar a conèixer les embarcacions tradicionals, la seva construcció i la seva història», ha conclòs Ribot.

Els 12 noms finalistes són:

1. Posidònia

2. Na Galera

3. Faralló

4. Nuredduna

5. Vell marí

6. Tramuntana

7. Virot

8. Baldritja

9. Solimina

10. Pantaleu

11. Copinya

12. Xatrac