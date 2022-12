Els sindicats de país tornen a arrasar a les eleccions d'educació

L'STEI ha guanyat per desena vegada consecutiva les eleccions sindicals del personal docent no universitari a les Illes Balears. La Intersindical de les Illes Balears, a més, ha tornat a ser la primera força a les tres juntes de personal: Mallorca, Menorca i Pitiüses.

A l'ensenyament públic, el sindicalisme de la terra continua amb una força implacable. Així, la suma de STEI, Alternativa, UOB i SIAU genera una majoria sindical del 61% al conjunt de les Balears. En el cas de les Pitiüses, aquest percentatge arriba al 65%.

El sindicat revelació de la jornada ha estat SIAU, amb el 12% dels vots a tot l'arxipèlag. Tot i això, ha quedat a les portes d'obtenir el 10% dels delegats que li permetrien entrar a la Mesa Sectorial, l'àmbit de negociació. Alternativa tampoc ha arribat al mínim necessari.

Amb aquests resultats, la Mesa Sectorial estarà formada per STEI Intersindical, ANPE, Unió Obrera Balear i UGT, que s'ho han guanyat amb el nombre de delegats obtinguts. I també hi accedirà CCOO, per les prerrogatives que concedeix la Llei orgànica de llibertat sindical a les centrals del bisindicalisme espanyol.