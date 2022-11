SIAU ofereix a la professora de La Salle interposar una demanda judicial per vulneració de drets fonamentals

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha contactat amb la docent de Llengua de La Salle per a expressar el seu rebuig a tot el que està patint, i oferir-li interposar, si hi està d’acord, una demanda judicial per vulneració de drets fonamentals, assumint-ne les despeses econòmiques des del sindicat. «Ens trobam davant un cas d’assetjament i vulneració de drets fonamentals extremadament greu que de cap de les maneres es pot tolerar ni justificar. Les amenaces de mort i publicació de fotografies seves, entre d’altres, no poden quedar impunes», han remarcat.

D’altra banda, SIAU ha volgut remarcar que no participaran «d’accions de cara a la galeria, com per exemple assistir a reunions dels òrgans de representació que es trobin 'en funcions', com les respectives Juntes de Personal Docent no Universitari». A més, apunten que, fins ara, aquests òrgans han demostrat «una incompetència i inutilitat absolutes».

«Ara no és moment de reunions inútils, ara és imprescindible dedicar els esforços a ajudar de veres docent assetjada. Hem d’evitar que tot el mal que se li ha fet vagi a més, aturant immediatament qualsevol intent de perpetuar els atacs, siguin o no mediàtics. És una responsabilitat que sobretot el Govern de les Illes Balears hauria d’estar disposat a assumir», han remarcat.

Finalment, SIAU reclama «deixar de perdre el temps i centrar-se a tornar a empoderar i dignificar la figura docent per a evitar que es continuïn produint atemptats contra la nostra professió i contra la persona, com els viscuts aquests darrers dies».