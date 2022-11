Armengol: «Els docents han de ser respectats, i la seva tasca, protegida. És intolerable que se'ls ataqui i amenaci»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha considerat «intolerables» les amenaces a la professora de La Salle de Palma

Segons ha expressat la presidenta Armengol en un missatge publicat en Twitter, «els centres són els que marquen les regles de convivència a les aules».

A més, ha afegit, «els docents han de ser respectats, i la seva tasca, protegida». «És intolerable que se'ls ataqui i amenaci», ha incidit la dirigent política.

«Tot el nostre suport a la professora de La Salle Palma amenaçada per la ultradreta», ha finalitzat el seu missatge en xarxes socials la presidenta del Govern.

PP: «Correspon a Inspecció Educativa aclarir el succeït»

El PP a les Balears ha advocat per aclarir l'incident ocorregut divendres passat, arran de l'exhibició en una aula d'una bandera

espanyola a La Salle Palma.

Per això, en un comunicat, els conservadors han instat la Conselleria d'Educació, a través de la inspecció educativa, a escoltar a totes les parts implicades --personal docent, alumnes i famílies-- per aclarir els fets amb l'objectiu de garantir la convivència després de les denúncies realitzades.

«Pensam que davant la denúncia de les famílies, les posteriors explicacions del centre i les informacions publicades en mitjans, és necessari aclarir allò ocorregut», ha explicat la portaveu del PP en la Comissió d'Educació del Parlament, Marga Durán.

La diputada ha anunciat que la formació «registrarà una bateria de preguntes per escrit per a poder fer seguiment d'aquest tema, com ha fet sempre aquesta formació davant episodis que afecten centres educatius de les illes». «Correspon a Inspecció Educativa aclarir el succeït perquè no es torni a repetir», ha defensat Durán, que ha instat a respectar la privacitat del centre, alumnes, famílies i personal docent.