El Col·legi d'Economistes de les Balears premia la família Serra per la seva trajectòria empresarial

El Col·legi d'Economistes de les Balears ha fet entrega de la Medalla d'Or 2022 a la Trajectòria Empresarial a la família Serra del Grup Serra. L'acte, celebrat al Castell Hotel Son Vida en el marc de la XX Diada dels Economistes 2022, va reunir més d'un centenar de representants del món econòmic i empresarial, així com a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern, Rosario Sánchez i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

Tal com ha publicat aquest divendres vespre Última Hora, els mèrits valorats pel Col·legi d'Economistes a l'hora de seleccionar al guanyador del guardó van ser, entre altres, l'arrelament del Grup Serra a l'Arxipèlag, es va destacar el seu suport al manteniment del patrimoni cultural balear, la seva adaptació a l'entorn digital de l'actualitat o el seu compromís social. La seva elecció, en suma, es consolida sobre «una llarga trajectòria que ha permès mantenir algunes de les publicacions més veteranes de les nostres Illes i que formen part de la nostra història».

Van recollir la distinció els integrants de la família Serra: Carme Serra, presidenta del grup; Miquel Serra, editor i director; Paula Serra, directora general d'Audiovisuals, i el CEO, Pedro Rullán. El mateix degà del Col·legi, Onofre Martorell, va ser l'encarregat de fer lliurament del premi. En el seu discurs d'agraïment, Carme Serra, visiblement emocionada, va reconèixer que la distinció havia constituït «una sorpresa», ja que «són moltes les persones de les Balears que poden ser mereixedores també d'aquest guardó». La presidenta del grup va assenyalar que malgrat que es viuen «temps complicats» per als mitjans de comunicació, «ens carreguem d'il·lusió cada dia».

«Ens agrada els que fem i intentem transmetre aquesta passió als professionals que estan al nostre costat. Som un equip divers que va en la mateixa direcció», va destacar Serra per a afegir que «volem ajudar a construir una societat millor, viure en un país que no perdi mai les seves arrels i que sigui prou fort per a integrar totes les sensibilitats que ens arriben». El Grup Serra és l'últim d'una llista de guardonats que inclou a Gabriel Braceló, Abel Matutes, Juan José Hidalgo, Antonio i Lorenzo Fluxá, Gabriel Sampol, Vicente Rotger Rebassa, Miquel Bordoy o Gabriel Escarrer.

Durant l'acte, l'ambaixador d'Espanya, Jorge Dezcallar, va oferir una ponència que duia per títol 'Final del Cicle en la Geopolítica Mundial'. Posteriorment, l'economista i col·laborador de 'El Económico', Antoni Alcover, va obsequiar els Serra amb una semblança de la família en la qual també va elogiar el suplement de color salmó i l'anuari que publica. Finalment, durant l'acte es va fer lliurament dels diplomes als nous col·legiats d'enguany i es va reconèixer els economistes amb més de 25, 35 i 50 anys de pertinença al Col·legi. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, va ser l'encarregada de clausurar la trobada.