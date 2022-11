La Policia espanyola intenta provocar els Cantaires per la Llibertat i identificar-los

Els Cantaires per la Llibertat fa cinc anys que, dijous rere dijous, es troben a la plaça de Cort de Palma per cantar 'El Cant dels Ocells' i altres cançons com a acte reivindicatiu per mostrar la solidaritat amb els represaliats polítics, demanar la llibertat de tots els presos polítics i el lliure retorn dels exiliats.

Aquest dijous, 24 de novembre, dos agents de la Policia espanyola han comparegut en la concentració i han demanat la identificació del «responsable» de l'activitat. Una de les participants ho ha explicat així: «Avui, com cada dijous, hem cantat per l'amnistia de tots els catalans imputats per haver votat. Tenim permís administratiu però així i tot, la policia espanyola que ara ve per guardar els llums de Nadal, ens ha vengut a identificar. Els hem dit que tenim permís i que no donaríem cap nom. Ens han demanat el nom del que tramitava els permisos i els hem dit que no hi era i què no estàvem autoritzats a donar el seu nom... Han cridat per telèfon i no ens han molestat més».