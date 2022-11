Alternativa exigeix al Govern un pla postestabilització per a «protegir els docents que després d’anys de feina quedin aturats»

Aquest dilluns comença el tràmit en què molts d’interins amb llarga experiència poden passar a ser funcionaris de carrera. «El barem que s’ha triat perjudica moltíssim perquè es fa seguint els barems d’altres CCAA i trenca amb el barem exigit any a any als interins d’aquestes Illes», denuncia el sindicat docent Alternativa.

«Aquests dies de nervis i il·lusions entre els interins, ens trobam amb amb sindicats nous que s’atribueixen la paternitat d’aquesta convocatòria, altres que prometen Pactes d’estabilitat que són d’una altra època que no tornarà. Ni aquests, ni els que vertaderament participaren a Madrid en l’elaboració d’aquest procés de desestabilització, voldran ser responsables de tots els interins que, després d’anys de servei, quedin al carrer sense cap opció de fer feina», remarquen.

El sindicat docent denuncia que el barem «no està dissenyat per a estabilitzar els treballadors docents de les Illes Balears i alguns obtindran l’estabilitat fora de la seva illa i altres simplement seran tractats com a treballadors 'Kleenex'».

A més, s’ha de tenir en compte que es pot obtenir una plaça en una illa o territori diferent, amb el cost personal i econòmic que pot fer que fins i tot s’acabi renunciat a ser funcionari de carrera.

Des d’Alternativa remarquen que han lluitat «per les persones i per l’aplicació de les directives Comunitàries sobre abús de temporalitat en la contractació dels treballadors i que fos un procés adaptat a la realitat dels docents de les Balears».

Per al sindicat, la inclusió del FOLC com a requisit «protegirà bona part dels docents que tant han fet pel sistema educatiu de les Illes». Cal recordar que l’any 2019 la Conselleria volia eliminar aquesta titulació per considerar-la un tràmit i que, gràcies a la pressió sindical que va exercir Alternativa, ara s’ha pogut introduir com a requisit imprescindible. Tot aquest procés posa de relleu la manca de competències autonòmiques en els temes cabdals que afecten l’educació.

Com ja s’han encarregat de dir, després del procés d’estabilització, només quedarà un 8% d’interins en el sistema educatiu per a cobrir substitucions, jubilacions….i això significa que quedaran molt poques places per als interins que no siguin estabilitzats.

És per això que des d’Alternativa exigeixen al Govern establir un pla postestabilització per a «protegir tots els docents que després d’anys de feina quedin aturats». Així, han proposat les següents mesures, per tal d’incrementar les plantilles i a l’hora contribuir a la millora de la qualitat educativa:

–Ampliació de plantilles:

Primària: reducció d’hores lectives i aplicació del reforç +1.

Secundària: reducció d’hores lectives i augment d’hores de tutoria i coordinació.

-Reducció valenta de ràtios.

-Possibilitar prejubilacions i reduccions horàries als majors de 55 anys.

-Condicions laborals dels interins:

-Recuperar el pagament, la contractació i la puntuació de l’estiu dels interins i de la part proporcional en cas de no tenir una vacant o substitució de tot l’any.

-No fer canvis al barem d’interins.

-Recuperació d’oposicions i interinatges per illa (Mallorca – Menorca – Eivissa – Formentera), no per comunitat autònoma. És a dir, recuperar l’autonomia política perduda.

«El Govern ha fet un esforç quan una empresa privada ha fet un ERO o un acomiadament massiu. Esperam que faci el mateix esforç en el sector públic amb mesures que, a més de protegir els docents interins, beneficiarien el sistema educatiu», conclou Alternativa.