El Consell de Mallorca premiarà els millors municipis en matèria de gestió de residus

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Residus, Juan Carrasco, han presentat la primera edició dels premis Mallorca Tanca el Cercle que cerquen guardonar els municipis que fan una bona gestió dels residus i contribueixen a la conscienciació ambiental dels veïnats. El lliurament de premis als guardonats tendrà lloc el pròxim dimecres, 23 de novembre, al claustre de Sant Bonaventura a Llucmajor.

Amb aquests premis, el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient cerca fomentar la competició entre els consistoris per a arribar als objectius de reciclatge marcats per l’agenda 2030: disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

«L’economia circular és l’únic camí que pot recórrer la Mallorca del futur. La crisi climàtica global i la sobreexplotació dels recursos naturals, que de cada vegada són més escassos, ens han fet veure la necessitat d’actuar amb una lògica menys extractivista. Tot això ha fet que entenguem que no podem malbaratar cap recurs i els residus són, sense dubte, un recurs molt valuós», expliquen des del Consell.

Tots els municipis de Mallorca opten a ser guardonats en les categories següents:

• Municipi que menys tones de rebuig ha generat.

• Municipi que més fraccions reciclables ha recollit.

• Municipi que més ha millorat la recollida respecte de l’any anterior (2020-2021).

• Menció especial a la millor iniciativa en política de residus.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha remarcat que «els premis Mallorca Tanca el Cercle volen servir de reconeixement i recordatori de la necessitat de posar més recursos i esforços per enfortir el paradigma de l’economia circular, incrementant l’eficiència en la utilització dels recursos i reduint la generació de residus. La feina dels ajuntaments de Mallorca en matèria de gestió de residus és cabdal si realment volem apostar per l’economia circular i donar-li la importància que té». «Aquesta perspectiva de circularitat no és només una bona opció per al futur de Mallorca. M’atrevesc a dir que, a mitjà termini, Mallorca serà circular o no serà», ha afegit Ribot.

Per la seva banda, el director insular de Residus, Juan Carrasco, ha explicat que «amb els els premis Mallorca Tanca el Cercle volem encoratjar tothom a continuar treballant en aquest sentit. Si bé és cert que els nostres residus són un recurs i no un problema, hem de continuar conscienciant sobre la importància que el millor residu és el que no es produeix».