Aquest dimarts s’obre el termini per a demanar les ajudes al lloguer

Aquest dimarts s’obre el termini per presentar les ajudes per al lloguer de l'any 2022. Una de les novetats d’aquesta convocatòria és que les sol·licituds només es podran presentar per via telemàtica a través de la pàgina web del Govern ajudeslloguer.caib.es, on es trobarà un tutorial amb totes les passes que s’han de seguir per tal de facilitar el tràmit.

Amb tot, les persones que acreditin la impossibilitat d’accés telemàtic podran demanar cita prèvia a les oficines de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i de l’IBAVI, que reforçaran el seu personal i ampliaran l’horari d’atenció al públic dues hores diàries per oferir l’acompanyament i el suport necessaris a fi que la sol·licitud quedi registrada correctament. L’horari d’atenció al públic serà de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació, segons la data d’entrada amb la documentació completa i correcta.

La sol·licitud s’ha de presentar en tenir tots els documents requerits recopilats i és important que, abans de finalitzar el tràmit, es comprovi haver-los adjuntat tots. Una vegada feta la sol·licitud no es pot tornar a accedir-hi; s’haurà de començar de bell nou i tornar a adjuntar tots els documents.

La convocatòria d’ajudes de 2022 està dotada amb 8.734.000 euros, dels quals 6.534.000 provenen del Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025, i 2.200.000 euros de fons autonòmics. Una quantia que, enguany, se suma als 4,8 milions d’euros destinats al Bo Lloguer Jove.

Amb les dues convocatòries, aquest 2022 s’hauran posat a disposició de les famílies ajudes de lloguer per un import de 13,5 milions d’euros en total, un 49 % més de recursos respecte de l’any 2021.

Les ajudes estan adreçades a aquelles famílies que paguen un lloguer, de manera que puguin recuperar una part del que han abonat. Ha de ser el lloguer del seu habitatge habitual i la renda que paguin no pot superar els 900 euros mensuals. Són ajudes per als lloguers pagats durant el 2022.

Com a novetat, s’incrementa el percentatge d’ajuda per a tots els sol·licitants, passant del 40% al 50% -que fins ara rebien els menors de 35 anys i els majors de 65-, del lloguer que han pagat aquest 2022. Hi ha un límit màxim d’ajuda per habitatge de 3.000 euros anuals.