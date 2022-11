L’IFISC i l’IMEDEA, reconeguts per la seva excel·lència investigadora

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de l'Agència Estatal de Recerca (AEI), ha concedit a l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) l'acreditació d’Unitat d'Excel·lència María de Maeztu. Ambdós instituts, de titularitat compartida entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), aconsegueixen així formar part de la selecta Aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats María de Maeztu (SOMMa Alliance).

Aquesta acreditació, concedida després d'un procés rigorós d'avaluació i selecció per part d'una comissió d'experts internacionals, i d'acord amb els estàndards més exigents, suposa el reconeixement tant de l’IFISC com de l’IMEDEA com a instituts de referència en el marc de la recerca en sistemes complexos i medi ambient, respectivament. Les unitats que han estat seleccionades en la modalitat María de Maeztu rebran un finançament total de 2.000.000 d’euros per als pròxims quatre anys, a més de sis contractes d'investigadors predoctorals i accés a fonts de finançament exclusives per a aquests centres i unitats d'excel·lència.

Segons el Ministeri, aquesta acreditació suposa «el reconeixement dels millors centres i unitats que destaquen per l'impacte i rellevància internacional dels resultats obtinguts en els últims quatre anys», així com «el finançament dels programes estratègics de recerca amb l'objectiu de consolidar les seves capacitats científiques i contribuir al seu lideratge internacional».

Del total de 60 centres i unitats amb l'acreditació vigent el 2021 com a Severo Ochoa o María de Maeztu, el 72% es troben a les comunitats de Catalunya (27) i Madrid (16). L’IFISC va ser la primera unitat d'excel·lència a les Illes Balears, amb l’acreditació obtinguda el 2018; una acreditació que renova ara i a la qual se suma l’IMEDEA. Balears entra així a la reduïda selecció de comunitats autònomes amb més d'una unitat d'excel·lència (Catalunya, Madrid, País Basc, Andalusia i Comunitat Valenciana).

Totes les institucions acreditades destaquen per l'impacte internacional de les seves contribucions científiques, l’activitat docent de postgrau, la capacitat innovadora i la intensa relació amb l'entorn social i econòmic. Són institucions de referència mundial que compten amb programes de recerca de frontera, altament competitius i capaços d'atreure talent internacional.

L’IFISC estudia els fenòmens complexos, un dels reptes de la recerca del segle XXI. La seva missió és desenvolupar una recerca transversal i estratègica en sistemes complexos seguint l'enfocament científic establert dels físics.

L’IMEDEA té com a missió contribuir a l'avanç del coneixement dels ecosistemes marins, costaners i insulars per preservar-los i restaurar-los. Investiga per aconseguir un desenvolupament sostenible de les zones litorals i aclarir les causes i impactes antropogènics i de canvi global que les amenacen.