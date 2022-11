SIAU: «Docents de les nostres candidatures estan patint pressions perquè alguns sindicats no volen que ens presentem a les eleccions»

El sindicat docent SIAU ha denunciat aquest dimecres que docents que van a les seves candidatures «estan rebent pressions constants de diversos sindicats ja consolidats perquè renunciïn a anar amb nosaltres. Les pressions es concentren sobretot a l’illa de Menorca i a l’illa d’Eivissa, arribant al punt extrem de fer telefonades, de manera insistent, i fins i tot visites en persona».

«Sembla que hi ha sindicats que no entenen que la llibertat individual de decidir anar a una candidatura o una altra és sagrada. Arribant a aquests extrems tan poc ètics es constata que no hi ha escrúpols i que alguns, ara com ara, tenen molta por», han remarcat. Per això, des de SIAU, fan una clara advertència: «Si no s’aturen immediatament les pressions, no descartam iniciar accions judicials amb la finalitat de protegir el dret a la llibertat sindical i el dret dels docents afectats a decidir amb llibertat amb qui volen concórrer a les eleccions vinents».

El sindicat assegura que són moltes les persones que els han comunicat el que estan patint ara mateix. A més, destaquen que el sindicat que més està contactant amb docents de les seves candidatures és ANPE. «I això que en una de les darreres reunions de la Mesa electoral coordinadora de Mallorca, fora d’acta, el representant d’aquesta organització es va dirigir al de l’STEI afirmant que algunes persones afiliades al seu sindicat havien signat per l’STEI i viceversa, i que no hi havia cap problema, que quan passava això, doncs 'paciència' si ja havien signat per un altre», han remarcat.

SIAU remarca que «no hi ha dret que docents que arriben a casa cansats de la feina i han de fer front a les responsabilitats familiars, hagin de passar per aquest calvari. Com tampoc no hi ha dret que s’intenti convèncer a una persona dient-li que si renuncia a formar part de la nostra candidatura, a canvi la faran interventora, entre altres aspectes que ens resulten clarament escandalosos».