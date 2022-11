La UIB detecta per primera vegada a les Balears la presència de la vespa carnissera

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) ha detectat la presència per primera vegada a les Illes Balears de la vespa carnissera (Vespa crabro). Els exemplars varen ser localitzats mitjançant una de les trampes de la xarxa de monitoratge del projecte STOP Invasores ubicada al Port d’Alcúdia. Els exemplars varen ser recollits entre els mesos d’agost i octubre, i es conserven al Laboratori de Zoologia de la UIB.

La Vespa crabro és una espècie de vespa de mida gran: les reines fan de 25 a 35 mm i les obreres, de 18 a 25 mm. Es diferencien perquè tenen la meitat inferior de l’abdomen de color groc, el cap de color vermellós i les ales translúcides.

Aquesta espècie de vespa és autòctona dels continents europeu i asiàtic, però no de l’arxipèlag balear. Des de mitjan segle XIX és també present a l’Amèrica del Nord.

És un insecte omnívor depredador de molts insectes, incloses les abelles mel·líferes. Els investigadors de la UIB assenyalen que encara és difícil determinar l’impacte que pot arribar a tenir aquesta nova introducció, però alerten que la introducció de qualsevol nova espècie pot arribar a suposar una amenaça per a l’equilibri ecològic dels ecosistemes naturals i agrícoles.

Els investigadors recorden la importància de la participació ciutadana per a detectar nius i exemplars d'aquesta espècie a les Illes Balears, que va ser clau en l’erradicació de la vespa asiàtica. Per això, demanen als ciutadans que, si troben o creuen que han trobat un exemplar de vespa carnissera, ho comuniquin mitjançant Vespapp i que no capturin l’exemplar, atès que l’objectiu és poder seguir-lo per localitzar la ubicació del niu i així poder eliminar-lo. Actualment, ja han habilitat Invasapp a xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), a través de les quals aniran informant i explicant novetats relacionades amb el projecte.

STOP Invasores

Aquesta és la primera troballa d’una espècie invasora que s’ha fet en el marc del projecte STOP Invasores, una iniciativa conjunta de la UIB i l’IMEDEA (CSIC-UIB) que ha instal·lat un sistema de trampes a ports, aeroports i punts de distribució de productes vegetals de les Illes Balears per prevenir l’expansió d’espècies invasores d’insectes.

L’objectiu del projecte STOP Invasores és conèixer els patrons d’invasió i expansió d’espècies invasores d’insectes per poder desenvolupar una xarxa de detecció primerenca que contribueixi a donar una resposta ràpida i faci possible controlar la previsible arribada d’espècies potencialment perilloses que en l’actualitat s’expandeixen arreu d’Europa.

El projecte es duu a terme amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, el Centre Forestal de Menut, AENA, l’Autoritat Portuària de Balears i Ports de les Illes Balears, Mercapalma, les empreses Cultivar, Agroilla, Palmafruit i SAO, i els ajuntaments de Calvià i Manacor. El projecte ha obtingut finançament en el marc de la convocatòria per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica 2020-24 de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

El projecte STOP Invasores està liderat per la doctora Mar Leza, professora contractada doctora interina del Departament de Biologia i membre del grup de recerca en Investigació del Canvi Global de la UIB, i en formen part la doctora Anna Traveset, professora d’investigació del CSIC a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB); el doctor Miquel Mascaró, professor titular d’universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica; el doctor Gabriel Cardona, catedràtic d’universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica; la doctora Sandra Hervías, investigadora postdoctoral de l’IMEDEA (CSIC-UIB); Cayetano Herrera, Pau Colom i Raquel Muñoz, personal investigador en formació de la UIB i l’IMEDEA (CSIC-UIB); Andreu Juan, professor associat del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció, i Miguel Gómez, tècnic superior contractat a càrrec del projecte.