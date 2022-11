Protesta sindical davant el Parlament pel pressupost «ridícul» que rep l'ensenyament concertat

Els sindicats USO, STEI, FSIE, UGT i CCOO comencen aquest dimarts, davant el Parlament, una sèrie de protestes per a exigir a la Conselleria d'Educació i Formació Professional un acord que millori l'ensenyament concertat i la seva equiparació amb les condicions laborals de la pública. Previsiblement, la resta de membres de la Mesa Concertada s'uniran a aquesta protesta.

Aquesta mobilització serà la primera d'altres accions que es duran a terme properament, segons han explicat representants dels cinc sindicats. Concretament, el proper 15 de novembre tendrà lloc una altra concentració davant del Consolat de Mar i el 22 de novembre, de nou, davant de la Cambra autonòmica.

Els sindicats han qualificat de «ridícula» la partida que rep l'ensenyament concertat al Projecte de Pressupostos autonòmics de l'any 2023 i han censurat que aquests comptes s'han elaborat sense comptar amb el sector.

«Ens veiem amb força, amb ganes de defensar el sector que representam i tenim ganes de negociar. Davant de qualsevol negativa a negociar de forma real, tendran davant un sector unit i que lluitarà per la dignitat dels seus treballadors», ha expressat el representant d'USO, Ismael Alonso. Tot i això, ha assegurat que, de moment, no es preveuen vagues.

D'acord amb el representant d'USO, un treballador de la concertada a les Illes pot arribar a guanyar 130.000 euros menys en jubilar-se que un company de la pública fent la mateixa tasca. Per això, ha insistit a tancar aquesta negociació que s'ha dilatat des del mes de febrer passat, ja que el conseller d'Educació, Martí March, té «habilitat per parlar i no tancar res».

Nou acord per a la concertada

El representant de STEI Intersindical, Ramón Mondéjar, ha remarcat que l'acord de la concertada del 2016 està «gairebé esgotat». En línies generals, els sindicats reclamen l'equiparació retributiva «real de tots els nivells educatius» amb l'ensenyament públic. Els punts clau de la negociació, segons Mondéjar, són tancar ja el tema dels sexennis i la paga de 25 anys, ja que les altres qüestions són «negociables».

Per part seva, Ramón Colom, de FSIE, ha detallat que els Pressupostos del 2023 preveuen una partida d'un milió d'euros per a començar a pagar algun percentatge dels sexennis i part de la paga de 25 anys. En aquest punt, ha assenyalat que el pressupost és «insuficient» i que per a continuar negociant aquesta quantitat s'hauria de doblegar. «Només per pagar els companys jubilats estaríem tres anys», ha apuntat.

Des de la UGT, Jaume Coll ha recordat la importància de l'ensenyament concertat de les Balears, on compta amb 4.500 treballadors i 117 centres educatius. Per això, ha reclamat a la Conselleria que faci «un esforç» i augmenti la despesa per als centres concertats.

Altres motius per a la concentració d'aquest dimarts són els augments del 2,9% corresponents als anys 2020 i 2021. El representant de CCOO, Eduardo Rodríguez, ha recordat que ja es va presentar un conflicte col·lectiu a l'octubre, ja que la manera d'aplicar aquests augments s'havia fet de manera que es reduïa un complement a nivell autonòmic.