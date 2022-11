UOB Ensenyament: «Cal una revisió de les responsabilitats de les coordinacions TIC i la creació d'un cos de tècnics informàtics»

La UOB Ensenyament ha remarcat aquest dijous que la funció de les coordinacions TIC dels centres educatius consisteixen en «organitzar i coordinar l'ús didàctic de les tecnologies de la informació, compaginant aquesta coordinació amb la funció docent».

A més, apunten que des de la creació d’aquesta figura, les realitats social, pedagògica i tecnològica «han canviat força, el que s’ha traduït en una llarga llista de tasques sobrevingudes com ara el manteniment dels ordinadors, cablejat, miniordinadors de l'alumnat, infraestructura de xarxa, impressores, telefonia i megafonia, d'equipaments d'aula, etc.; la gestió de plataformes informàtiques i d'usuaris/àries i credencials per a professorat, alumnat i famílies, tasca agreujada per la situació de la Covid que implica hores extres setmanals no reconegudes; o la d’haver de donar suport a la resta de professors en l'ús de les TIC». Durant el present curs, a més, s’hi ha afegit la càrrega de col·laborar en l’elaboració del Pla de Digitalització de Centre (PDC).

La feina de les persones responsables de les coordinacions TIC ha augmentat amb el pas dels anys, tant en volum com en complexitat i responsabilitats. «Cal una revisió de les responsabilitats d’aquestes coordinacions i la creació d'un cos de persones tècniques informàtiques per cobrir totes les funcions que surtin de l'abast de la docència i de la pedagogia digital», remarquen.

El que ha reivindicat històricament UOB Ensenyament per a la figura de la coordinació TIC, ha estat el següent:

Augment de les hores de reducció lectiva -molt especialment a Educació Primària-.

Assignació d'un segon coordinador/a per als centres mitjans i grans.

Creació de la figura del coordinador/a de zona per al manteniment dels centres de primària.

Oferta formativa més àmplia.

Actualització de competències.

Cobrament d'un complement específic.

Per això, la UOB Ensenyament exigeix la creació de places no docents de tècnic informàtic directament assignades als centres, per tal d'assegurar que la dotació informàtica dels col·legis i instituts funcioni sempre correctament. I així, «alliberar el valuós recurs que representen les persones coordinadores TIC perquè puguin dedicar-se a la seva autèntica funció en condicions que assegurin, tant el bon servei, com la seva salut mental com a treballadors i treballadores», destaquen.

L'any 2019 UOB Ensenyament va registrar una instància reclamant la creació dels departaments d'informàtica -encara no hi ha hagut resposta -.

Per això, el sindicat docent ha registrat una nova instància demanant a la Direcció General de Personal Docent la creació de places no docents de persones tècniques informàtiques directament assignades als centres i en funció del nombre d'alumnes i d'equipament informàtic.