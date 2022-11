Alternativa demana que les eleccions sindicals tenguin opció de vot telemàtic

El sindicat docent Alternativa ha demanat aquest dijous que a les eleccions del proper 1r de desembre s’afegeixi l’opció del vot telemàtic, tal com ja ho han demanat altres vegades, i tal com recull l’Estatut dels treballadors a l’article 44, on diu textualment: a) L'elecció es realitzarà mitjançant sufragi personal, directe, lliure i secret que podrà emetre's per correu o per altres mitjans telemàtics.

Mitjançant el Gestib (o altra plataforma) i via doble autenticació (si és necessari) es pot habilitar un procés per a fer una votació telemàtica el mateix dia de les eleccions amb el mateix horari. «Això implicaria que centres i famílies no es vegin afectats per aquest procés», apunten.

Així com està plantejat el reglament actual de les eleccions sindicals, per a Alternatica sembla «una gimcana i molts dels tràmits s’han de fer en paper i de forma presencial». Cal afegir que, si es fa una actualització de reglament, la recollida de signatures per la llista es podria fer mitjançant firma electrònica així com la presentació de tota la documentació.

En definitiva, al sindicat docent Alternativa aposta perquè aquest procés «es pugui modernitzar d’acord amb els tempos actuals i ja que estan donant tant impuls a la Competència Digital Docent». Per això, demanen que des de Conselleria es faci efectiva la votació per mitjans telemàtics. «Seria la forma que causaria menys entrebancs al funcionament dels centres i a l’organització de les famílies, així com també l’opció més ecològica dins un context d’emergència climàtica», remarquen.