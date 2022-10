La Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca digitalitzen 'El Mirall'

Els 233 números que la revista El Mirall va publicar entre els anys 1987 i 2013 han estat digitalitzats per la Universitat de les Illes Balears, a través de l'àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu, en el marc del projecte de la Biblioteca Digital de Mallorca. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

La revista El Mirall és una capçalera emblemàtica editada per l'Obra Cultural Balear per a la promoció i la difusió de la cultura de les Illes Balears. La digitalització s'ha fet en el marc de la segona fase del projecte de la Biblioteca Digital de Mallorca, una col·laboració interinstitucional entre la UIB i el Consell de Mallorca que té com a finalitat posar a disposició dels ciutadans recursos bibliogràfics editats a Mallorca, consultables de manera gratuïta a través d'Internet.

La presentació de la digitalització d'aquesta publicació ha tingut lloc el dimecres, 26 d'octubre, a Ca n'Alcover, seu de l'Obra Cultural Balear, en el marc de les activitats organitzades amb motiu de la Setmana Internacional de l'Accés Obert. Hi han intervingut la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, doctora Maria Magdalena Brotons; la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, senyora Isabel Maria Busquets; el president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles; el primer director de la revista El Mirall, doctor Climent Picornell, i Eduard del Valle, de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu de la UIB.

La posada en marxa de la Biblioteca Digital de Mallorca fa possible la difusió de continguts amb valors històrics, populars i tradicionals propis de l'illa de Mallorca a través de la xarxa, de manera accessible i sense cap cost per als usuaris.

En la primera fase del projecte es varen digitalitzar 28.000 pàgines, que inclouen algunes de les publicacions més emblemàtiques al seu moment pel que fa a la divulgació cultural, com és el cas de la revista Tresor dels avis, editada per Andreu Ferrer entre 1922 i 1928, dedicada al folklore i a la cultura popular, digitalitzada a partir dels originals de la Biblioteca Artesana de Mallorca. La revista Lluc, de divulgació cultural, editada pels missioners dels Sagrats Cors, de la qual podrem accedir als números publicats entre els anys 1971 i 1985. La revista Palau Reial, editada pel Consell de Mallorca entre 1984 i 1988. La revista Latitud 39, de crítica i divulgació literària, entre 1981 i 1983, a partir d'originals donats per Joan Melià i Miquel Company. Així mateix, s'hi inclouen els diaris La Almudaina i Correo de Mallorca, del període de la guerra civil, gràcies a les donacions d'originals que varen fer la família Andreu Busquets i el senyor Joan Francesc Rullan. També aquesta primera fase donà accés a la col·lecció de gramàtiques bilingües i trilingües, del fons de la Biblioteca de la Real, i el manuscrit Vertaderas traces de l'art de picapedrer, de 1653, de la Biblioteca Artesana.

La Biblioteca Digital de Mallorca està integrada en la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, una iniciativa de la UIB que ofereix en accés obert més de 41.000 documents i més d'1,2 milions de pàgines sobre la producció erudita i cultural de les Illes Balears. Tot el procés de digitalització i difusió per la xarxa s'ha fet respectant els estàndards més rigorosos, per la qual cosa queda assegurada: la preservació a llarg termini dels arxius digitals que han estat digitalitzats a molt alta resolució; l'acompliment del protocol OAI amb el qual les col·leccions digitals de la BDM seran difoses i accessibles des dels principals recol·lectors digitals del món, com Hispana, Europeana, Google Scholar, Open Aire, WorldCat d'OCLC, etc., la qual cosa farà que aquests continguts creats a Mallorca tinguin un àmbit de difusió mundial i que multipliquin el seu impacte i audiència.