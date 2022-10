UOB: «La Conselleria ofereix obrir un procés de negociació per a un possible nou acord marc a sis mesos de les eleccions»

«La Conselleria d’Educació i Formació Professional ofereix, quan manquen sis mesos per a les eleccions autonòmiques, obrir un procés de negociació per a un possible nou acord marc sobre mesures sociolaborals i de polítiques educatives, i ha presentat un esborrany com a punt de partida». Així ho ha explicat la UOB Ensenyament aquest dimecres.

El sindicat celebra qualsevol iniciativa negociadora que procuri la millora de les condicions sociolaborals dels docents de les Balears. Ara bé, la UOB vol posar de relleu algunes qüestions que li sobten.

Primerament, els crida l’atenció el moment triat: «L’anterior acord marc data del 2015 i, com reconeix el propi esborrany de la Conselleria, no s’ha aplicat en la seva totalitat. La lògica dictaria acabar de desplegar l’acord vigent (han tengut set anys per fer-ho!) i, en iniciar la propera legislatura, i en cas de romandre al Govern, iniciar un nou projecte estratègic, sobretot a un context de desplegament de la nova LOMLOE que implica tal càrrega de treball que fa que qualsevol proposta anterior hagi quedat obsoleta. Però en comptes d’això, engeguen aquest procés quan manca poc per a les eleccions. Sembla pur electoralisme».

D’altra banda, i «sense entrar a valorar l’esborrany en sí mateix, també és curiós, si més no, que varies de les propostes que s’hi recullen siguin simples obligacions legals de l’Administració, com ara la reducció de les places d’interinitats a un màxim del 8% o la integració dels professors tècnics de formació professional al cos de secundària».

A la UOB també li «inquieta» que l’esborrany comenci amb una suposada proposta de millora salarial que, ben llegit, «podria implicar donar per escrit un permís tàcit perquè l’Administració autonòmica continuï amb la mala praxi de fer enginyeria comptable, i així garantir les apujades salarials només per a les retribucions bàsiques, però no per a les complementàries. Ens oposam a aquest robatori encobert als docents, ja prou expoliats».