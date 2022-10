Creus que el Govern hauria d'invertir més recursos en la localització de víctimes del franquisme?

Les ferides del feixisme encara són vives. Tot i els nombrosos esforços del Govern en la recuperació dels represaliats i les víctimes, encara queda molt per a fer. Encara queden moltes víctimes per trobar i desenterrar. Queda molt per a poder dignificar la memòria col·lectiva

Amb tot, les passes són les adequades i aquesta setmana s'ha viscut un fet històric amb la identificació d'Aurora Picornell, afusellada fa 85 anys i enterrada en una fossa de Manacor.

Així, les proves d'ADN han confirmat que Picornell és una de les cinc dones els cossos de les quals van ser trobats en la fossa número 3 del cementiri de Son Coletes entre novembre i desembre de 2021, durant la segona fase d'excavacions i exhumacions del cementiri de Manacor.

Aquesta tasca la va dur a terme la Societat de Ciències Aranzadi, en col·laboració amb ATICS, dins del Tercer Pla de Fosses (2020-2021) del Govern. La troballa de les restes han permès identificar també al pare d'Aurora Picornell, Gabriel Picornell.

La troballa de les restes d'Aurora Picornell ha generat un esclat d'emoció arreu de Mallorca i ha posat el focus en els recursos que es destinen a restituir la memòria democràtica.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que el Govern hauria d'invertir més recursos i esforços en la localització de víctimes del franquisme. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, cal trobar totes les persones represaliades pel feixisme com Aurora Picornell.

-No, ja destina una bona partida pressupostària a Memòria Democràtica.