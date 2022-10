Un total de 135 joves s'incorporen a la UIB com a investigadors i tècnics a través dels fons Next Generation

Impuls a l’ocupació de qualitat per als joves. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, han donat aquesta setmana la benvinguda als 120 beneficiaris del programa SOIB-Recerca i Innovació i als 15 del programa SOIB-Joves Qualificats Primera Experiència Professional a les Administracions Públiques que han començat la seva pràctica professional a la UIB gràcies al finançament del SOIB a través dels fons NextGeneration.

Una representació dels joves investigadors i tècnics han tingut l’oportunitat d’explicar la seva formació i el que representa aquesta experiència a un acte al qual han assistit també el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company; el president del Consell Social de la UIB, Bartomeu Llinàs; el secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Miquel Ángel Sureda; el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, i la directora del SOIB, Pilar Ortiz, entre d’altres.

Tal com han explicat des de la UIB, els 120 joves beneficiaris del programa SOIB-Recerca i Innovació són menors de 30 anys contractats com a investigadors, tecnòlegs, personal tècnic i altres perfils professionals d’R+D+I que treballen en projectes relacionats amb la sanitat, la transició ecològica i l’economia verda (energies renovables, eficiència energètica, tractament d’aigües i de residus i indústria alimentària), la digitalització de serveis i l’enginyeria de dades (‘data science’), així com altres projectes de recerca destinats a les àrees socials, culturals o artístiques.

La convocatòria SOIB-Recerca i Innovació es destina a executar projectes d’inversió de «noves polítiques públiques per a un mercat de treball més dinàmic, resilient i inclusiu», recollits en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons NextGeneration de la UE, per un import global de 4.776.148 d’euros.

Per part seva, segons ha explicat la UIB, els 15 joves beneficiaris del programa SOIB-Joves Qualificats Primera Experiència Professional a les Administracions Públiques faran les seves funcions a diferents serveis de la Universitat, amb un contracte en pràctiques, que tindrà una durada d’1 any. L’objecte d’aquest programa és que les persones contractades «millorin els coneixements pràctics adquirits en la seva formació i en les seves corresponents àrees de coneixement, i així puguin millorar les seves possibilitats d’inserció en el mercat laboral».