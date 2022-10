La troballa d'Aurora Picornell inunda d'emoció les xarxes socials

La troballa del cos d'Aurora Picornell tanca una ferida per a molts de mallorquins. Ahir es confirmava que s'havien trobat les restes mortals de la històrica militant del Partit Comunista. Han aparegut al cementeri de Son Coletes de Manacor, on va ser enterrada després de ser afusellada juntament amb quatre companyes més. Amb aquesta troballa es tanca el cercle de recerca del cos de qui ha estat el símbol més gran de la repressió franquista. S'esperaven trobar-la al cementeri de Porreres, però, finalment, era a Son Coletes.

Les proves d'ADN confirmaven que Picornell era una de les cinc dones les restes de les quals van trobar a la fossa número 3 del cementiri de Son Coletes entre el novembre i el desembre de l'any passat, durant les excavacions i exhumacions del cementiri de Manacor.

Aquesta troballa ha suposat un moment molt emotiu per a molta gent. Hem pogut veure a través de les xarxes la repercussió que això ha tengut. Moltes de les piulades que es veuen, tant avui com ahir, són les mostres d'emoció de molts de mallorquins que «amb la pell de gallina» comparteixen la notícia.

Francina Armengol també s'ha mostrat molt commoguda a través de les xarxes, la presidenta del Govern compartia ahir «N'Aurora Picornell torna a casa. L'hem trobat a Son Coletes! Tenc la pell de gallina. Per coses així, per moments com aquest, estic en política. Gràcies infinites a tothom. Avui Balears és una democràcia i una societat millor».

