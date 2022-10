Nou municipis de les Illes Balears participen a la campanya 'Recicla per elles' per combatre el càncer de mama

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, el director general de Residus i Educació ambiental, Sebastià Sansó, el regidor d’Agricultura, Pesca i Medi ambient de Son Servera, Miguel Ángel Espases, i el gerent d’Ecovidrio a les Illes Balears, Roberto Fuentes, han presentat, aquest divendres, la campanya 'Recicla vidre per elles' que es durà a terme a nou municipis de l’arxipèlag.

La campanya recaptarà fons per a la investigació contra el càncer de mama a través de 18 contenidors de color rosa que s’instal·laran als municipis de Son Servera, Muro, Andratx, Pollença, Es Migjorn Gran, Alaior, Formentera, Sant Antoni i al nucli de Can Picafort (Santa Margalida). Ecovidrio transformarà els envasos de vidre depositats a aquests contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra de solidaritat contra el càncer.

Mir ha donat l’enhorabona a Ecovidrio per la iniciativa i ha instat la ciutadania a participar-hi «per donar un impuls a una causa tan noble com és la investigació contra el càncer a la vegada que contribuïm a deixar un plantea millor per a les generacions futures».

Les Illes Balears són la comunitat líder de l’Estat en reciclatge d’envasos de vidre. El 2021, se’n van reciclar 42.839 tones, una mitjana de 36,5 kg per habitant. Pel que fa a la taxa de contenidors, l’arxipèlag en té, de mitjana, un per cada 204 habitants, comptant amb un total de 5.756 iglús arreu del territori.