Posen en marxa un projecte de dinamització local agroecològica a la Serra de Tramuntana

L'associació Tramuntana XXI i la Fundació Iniciatives del Mediterrani comencen ara una sèrie d'intervencions per tal d'augmentar el consum i comercialització del producte local agrari i agroalimentari i posar en valor els recursos forestals de Serra de Tramuntana. D'aquesta manera, les entitats donen continuïtat als projectes d'ecoregió i gestió forestal que ja fa 2 anys que impulsen. El projecte s'emmarca en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca gestionada per l'Associació Mallorca Rural. Hi participaran set municipis de la Serra: Estellencs, Banyalbufar, Deià, Valldemossa, Esporles, Puigpunyent i Bunyola.

En concret els objectius apunten a potenciar que els agricultors, ciutadans, empreses, associacions i administracions públiques estableixin una estratègia de col·laboració o xarxa per a la comercialització dels productes i la gestió sostenible dels recursos locals, generant un sistema de governança cap a la sobirania alimentària, que adopta un model ecològic de producció i consum.

Així mateix, el projecte pretén activar iniciatives de gestió i aprofitament sostenible dels boscos locals que promoguin tant el restabliment del paisatge agroforestal de muntanya com la conservació dels ecosistemes forestals; que generin discontinuïtats en la massa forestal com a estratègia de prevenció de grans incendis forestals; que posin en valor els serveis socioambientals que aquests boscos poden oferir; i que contribueixin a generar ocupació que dinamitzi l'economia circular en aquesta zona rural de muntanya.

Algunes de les activitats que es duran a terme els pròxims 12 mesos són l'elaboració d'inventaris de productors agrícoles dels set municipis, dels comerços que venen producte agroalimentari, dels propietaris i gestors forestals i de les empreses involucrades en la producció, distribució i/ comercialització de subproductes forestals (pèl·let, biomassa forestal, productes cinegètics, etcètera) a Serra de Tramuntana. També es realitzaran jornades formatives a diferents municipis de la Serra per a assessorar els pagesos del procés de conversió de les seves finques d'agricultura convencional a ecològica i un simposi d'agroecologia i municipalisme, entre d'altres. El projecte comptarà amb la col·laboració de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca.

«Aquest projecte neix que la necessitat que s'ha identificat prèviament de donar suport al sector primari d'aquest territori, especialment al sector agrícola i forestal a la Serra de Tramuntana», explica Marta Ferriol, directora tècnica de Tramuntana XXI.

«En les darreres dècades, la situació del sector primari a la Serra de Tramuntana s'ha anat fent cada cop més precària, amb les repercussions econòmiques, socials i paisatgístiques que aquest fet comporta, fins a arribar al punt actual en el qual el sector primari d'aquest territori té un futur incert», declara Ferriol. «Afortunadament, diversos agents vinculats a la gestió del territori, des dels ajuntaments, les persones productores, fins a la societat civil, estan disposats a unir esforços per fer front a aquesta situació, tractar de capgirar la tendència actual i promoure la recuperació de l'activitat agrícola i forestal a la Serra de Tramuntana, des dels valors de l'agroecologia i la sobirania alimentària», conclou.