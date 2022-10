El Consell de Mallorca impulsa una ajuda de 200 euros per a «fer front a l'impacte de la inflació»

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, han presentat aquest dimarts el 'Bo per a les famílies', una ajuda puntual de 200 euros perquè 25.000 famílies de Mallorca puguin afrontar amb més comoditat la sobrecàrrega econòmica derivada de l’increment dels preus i els subministraments.

«Volem estar al costat de les famílies, acompanyar els mallorquins i mallorquines en moments de dificultats com és aquest derivat de la pujada generalitzada de preus», ha destacat Catalina Cladera. «Les persones són al centre de les nostres polítiques. Per això hem posat en marxa un ajut per alleugerir l’augment del cost de la vida: per fer front a les dificultats d’arribar a final de mes, a l’increment de la cistella de la compra i perquè aquesta nova crisi no impliqui augmentar encara més les desigualtats».

En total, el Consell de Mallorca i l’IMAS destinen cinc milions d’euros per a aquesta ajuda. Poden ser beneficiàries les unitats familiars amb residència legal i efectiva a l’illa, amb almanco un any d’antiguitat de residència, i que hagin tengut uns ingressos màxims de 40.531 euros durant l’exercici fiscal de 2021. Això suposa cinc vegades l’IPREM, que és l’índex de referència per es té en compte per a l’assignació d’ajudes o subvencions.

La presidenta del Consell ha explicat que «igual que varem estar en temps de la pandèmia devora dels treballadors, de les famílies i les empreses, en aquests moments de dificultat, en aquests moments complicats, volem respondre de manera àgil i arribar al major nombre de persones que ho necessiten».

Es podrà demanar una única ajuda per nucli familiar. Per a gaudir d’aquesta consideració s’ha de tenir a càrrec alguna persona convivent de fins a segon grau (fill, pare i/o mare, avi, net o germà) o una altra persona dependent econòmicament amb un vincle de tutela, acolliment permanent o adopció. També s’entén per nucli familiar aquell format per dues persones convivents amb vincle matrimonial o d’unió estable de parella.

Sofia Alonso ha explicat que el procediment per sol·licitar l’ajuda serà únicament telemàtic i s’hi podrà accedir a partir del pròxim divendres, 21 d’octubre, i fins l'11 de novembre a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca i del Tauler d’Anuncis de l’IMAS. Per a poder demanar-la, és imprescindible disposar de DNI-e o certificat digital, o bé fer ús del sistema Cl@ve.

«Això permetrà la presentació de documents cada dia durant les 24 hores, inclosos els festius inhàbils. Hem volgut fer un tràmit àgil, accessible per a tothom i senzill», ha explicat la presidenta de l’IMAS, qui, a més, ha afegit «en moments com l’actual, les institucions estam obligades a fer costat a la ciutadania. El nostre objectiu és arribar al màxim de persones possible, no deixar ningú enrere i, des de l’IMAS, seguirem treballant per reduir les desigualtats i ser el suport de les famílies de Mallorca».