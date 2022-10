La Conselleria assegura que el 90% dels metges de família es queden a les Balears quan acaben la residència

El 90% dels residents de medicina familiar es queden a les Balears després de finalitzar la residència, segons ha indicat aquest dimarts la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, al Parlament.

D'aquesta manera, la consellera ha defensat la seva tasca per augmentar el nombre de sanitaris a les Illes, després que el portaveu adjunt de Ciudadanos al Parlament, Juanma Gómez, li hagi demanat sobre les mesures per a evitar «la fugida» de metges per jubilació.

Patricia Gómez ha assegurat que la manca de metges de família és «una realitat» a tot l'Estat que deriva d'«una falta de previsió des de fa més de deu anys». Per a fer front a aquesta situació, ha destacat la consellera, s'han contractat més professionals i s'ha dut a terme un procés dʻestabilització per a consolidar les plantilles.

La responsable de Salut també ha remarcat que de 32 residents de medicina familiar que hi havia prèviament, se n'ha passat a 63 per curs. A més, ha destacat que es queden a les Balears el 90% dels residents que acaben aquesta especialitat.

Falta de pediatres

Per part seva, la diputada d'El Pi-Proposta per les Illes Balears Lina Pons ha demanat a la consellera per la falta de pediatres a les Balears, assegurant que hi ha 1.250 nins per metge.

Gómez ha recordat la tasca que s'ha realitzat en aquest sentit, amb la creació de la figura de coordinació de pediatria al Servei de Salut, la convocatòria d'oposicions, la recuperació de drets laborals i les millores salarials. A més, ha avançat que hi haurà un increment de residents d'aquesta especialitat de cara al proper any.