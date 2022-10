L'intergrup parlamentari Pau i Llibertat per al Sàhara conclou la visita als campaments de refugiats de Tindouf

Una delegació de les Balears, entre els quals s'hi trobàvem sis integrants de l'intergrup parlamentari Pau i Llibertat per al Sàhara, han tornat aquest dilluns del viatge que realitzaren la setmana passada a Tindouf per conèixer la realitat i l'organització dels campaments de refugiats sahrauís.

Entre la vintena de persones que es desplaçaren a Tindouf, a més dels representants parlamentaris, hi han estat presents membres de l'associació d'Amics del Poble Sahrauí, amb la seva presidenta Catalina Rosselló, la directora general de Cooperació del Govern de les Illes Balears, Laura Celià, representants d'ajuntaments com Palma, Inca i Alaró, i responsables de projectes com el PISIS (Programa Integral de Salut del Nin Sahrauí).

Els representants de l'intergrup parlamentari, encapçalat pel seu coordinador, el diputat autonòmic Enric Casanovas, juntament amb part de la delegació balear, foren rebuts per la ministra de Salut de la RASD, Jira Bulahi, qui va agrair els programes de cooperació sanitària que es financen des d'institucions de les Balears, i en els quals hi participen diferents professionals de les illes. També es reuniren amb el president de la RASD i secretari general del Front Polisari, Brahim Gali, així com amb el president del Parlament Nacional Sahrauí, Hamma Salama.

Entre altres actes oficials, la comitiva visità l'hospital general, de la mà del seu director, i pogueren conversar amb el coordinador del programa de salut infantil (PISIS). També foren rebuts per la ministra de Cooperació, per conèixer l'estructura organitzativa, institucional i política dels campaments i conversaren amb els integrants de l'Associació de Familiars de Presos Polítics i Desapareguts (AFAPREDESA).

Igualment visitaren l'associació Nacional de Drets Humans del Poble Sahrauí, el museu Nacional de la Resistència i es reuniren amb el personal sanitari del programa d'urologia.

La delegació balear també va poder fer una anàlisi de la situació sanitària als diferents campaments i de les necessitats que es desprenen, especialment pel que fa a la Covid-19.

L'estança als campaments finalitzà ahir diumenge amb la visita al centre de discapacitats, al centre educatiu i amb la celebració d'una reunió amb el doctor Mulay, director del programa d'urologia.