El sindicat Alternativa continua demanant l’actualització del Fons Social

El sindicat docent Alternativa continua demanant l’actualització del Fons Social. El Decret vigent de Fons Social és de 2002, fa 20 anys que no s’actualitza.

«Des que va començar la nostra participació a la comissió de Fons Social, demanam que s’actualitzi el Decret que regula les quantitats a percebre i estigui equiparat al cost de la vida actual», han explicat.

També demanen que s’actualitzin els procediments, per exemple, el llibre de família ja no es tramita i no s’hauria de demanar.

Per això, com que per a fer aquestes actualitzacions cal convocar a la Mesa Sectorial, sol·liciten, una vegada més, la convocatòria de la Mesa Sectorial de Personal docent no universitari.