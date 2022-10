SIAU no participarà en l’aturada parcial de dimarts i fa una crida a la insubmissió dels claustres

El sindicat SIAU (Sindicat Independent, Autònom i Unitari) considera que el que es durà a terme el 18 d'octubre, poques setmanes abans de les eleccions sindicals, respon a una finalitat «purament estètica i electoralista».

«Els seus convocants no només arriben vuit anys tard sinó que a sobre hi arriben sense la més mínima credibilitat. Si el que està succeint en aquests moments hagués passat durant la legislatura nefasta d'en Bauzá, no s'hauria plantat cara amb una aturada parcial de dues hores i una concentració «descafeïnada» al migdia en un dia laborable sinó amb tot un seguit de mobilitzacions contundents i creïbles. Com la riuada verda de diumenge 29 de setembre de 2013, on es mobilitzà tota la comunitat educativa (docents, alumnat i pares); entre altres propostes que també foren efectives», explica SIAU.

Per tots aquests motius, a SIAU no volen «ser còmplices d'accions de cara a la galeria» i tenen clar que no participaran aquest dimarts a l'aturada parcial. «A hores d'ara, no és d'estranyar que per dins Conselleria facin broma afirmant que 'amb els doblers que ens estalviem d'aquestes dues hores de sou podrem organitzar quelcom interessant'», remarquen. El sindicat docent entén que hi ha «altres tipus d'accions que de veres podrien ser efectives i l'administració no les veuria com un premi; per exemple fer una crida a la insubmissió dels claustres a aplicar la LOMLOE, els nous currículums, etc. I és que no s'hauria de permetre una doble vara de mesurar depenent de si la Conselleria d'Educació està en mans d'un color polític o un altre», apunten.

Amb aquestes reflexions, SIAU vol insistir en el fet que les mobilitzacions «no han de ser en cap cas estètiques ni electoralistes, sinó sinceres».