Crònica de la festa dels 50 anys de la delegació de l’Obra Cultural a Algaida

Aquest divendres vespre s'ha fet l'acte de celebració dels primers 50 Anys de l’Obra Cultural Balear a Algaida. Un acte que va ser presentat per Arnau Mulet i Vicenç Canyelles.

L’acte va començar amb el discurs de la presidenta de la delegació de l’obra a Algaida. Antònia M. Mulet va fer el seu discurs evocant la magdalena de Proust, pel qual amb el seu discurs pretenia evocar un record o reminiscència que pot ser un objecte, gest, imatge o un altre element de la vida quotidiana. Mulet va recordar que l’any 1972, «un grup de gent jove i entusiasta, amb moltes d’inquietuds culturals i de país, es posà al capdavant de crear una associació cultural, que per consell del notari Joan Verger i per motius legals, va sorgir com a delegació local de l’Obra Cultural». En molt poc temps, ja eren un centenar de socis.

Mulet va fer esment els cursos memorables, més enllà dels de català, de sexologia a testaments. En el primer «ningú tenia problemes i en el segon tothom». També va parlar de les exposicions, de xocolatades, d’excursions al Torrent de Pareis en xuquines, els inicis de l’orquestrina d’Algaida, la recuperació dels cossiers el 1973, de la festa d’en Cames Tortes el 1980, la posada en marxa de la revista es Saig el 1980 (i que avui té una tirada. de 425 exemplars) i la d’aquest digital des de 2015.

Mulet ha citat a Joan Mulet per dir que només per la recuperació dels cossiers, ja donen sentit a aquests 50 anys de l’obra a Algaida. La presidenta va agrair a aquests socis de l’inici per posar en marxa la Delegació, però, també, a tots i cadascun dels socis que han fet possible la continuïtat i han mantingut la flama al llarg d’aquests 50 anys. Sense oblidar les diferents Juntes Directives i a les diferents persones que ocuparen la presidència, a qui se’ls va fer un homenatge: Catalina Mas, Jerònia Oliver, Miquel Sastre, i Joan Mulet. Na Margalida Puigserver no va poder assistir.

