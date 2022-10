Les obres del tren de Llevant s'executaran per fases al llarg dels propers quatre anys

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, s’han reunit aquest divendres amb els batles dels pobles de la comarca i amb representants de la plataforma Volem el Tren de Llevant per donar-los a conèixer el full de ruta amb què treballa la Direcció General de Mobilitat per a la reobertura d’aquest traçat ferroviari.

Com ja va anunciar la presidenta en el Debat de Política General, els pressupostos de l’any 2023 inclouran 30 milions d’euros per a impulsar la construcció del tren de Llevant. I aquesta anualitat es completarà amb noves partides fins a desplegar els 120 milions d’euros que costa el projecte.

Després de la reunió, Francina Armengol ha agraït a «batles i societat civil la reivindicació constant per recuperar aquest projecte» i ha explicat que «des que vam començar a governar el 2015 teníem clar que el transport públic havia de canviar de forma dràstica i per això vam fer un pla de mobilitat, vam electrificar tot el tren, vam impulsar el projecte del tramvia de Palma... Sense oblidar el compromís, en cap moment, amb aquesta comarca».

La presidenta del Govern ha afirmat que el tren de Llevant s’impulsa «ara que tenim una situació financera adequada» i que «la idea és començar de forma immediata, conservar al màxim el traçat tradicional i treballar colze amb colze amb els ajuntaments» per tal de complir amb una «reivindicació història» que «fa justícia a la comarca de Llevant».

Garantida la totalitat del finançament, les obres s’aniran executant per fases al llarg dels propers quatre anys, seguint els diferents trams en què està dividit: tram urbà de Manacor, Manacor-Son Carrió, Son Carrió-Son Servera i Son Servera-Artà, a més de dos ramals cap a la costa, cap a Cala Millor i Cala Rajada, el traçat dels quals depèn dels estudis en marxa.

La represa en la construcció del tren de Llevant s’iniciarà l’any que ve, 2023, amb la licitació i l’inici d’obres del tram urbà de Manacor, del qual enguany s’aprovarà definitivament el projecte bàsic i es redactarà el projecte de construcció. Els altres tres trams ja disposen de projecte de construcció, que només s’ha d’actualitzar per licitar i reiniciar obres. En el cas de les dues variants previstes cap a la costa, els projectes estan pendents d’estudis informatius per determinar traçats de connexió.

Per a dur a terme les obres, s’aniran licitant els projectes de construcció i l’obra en els diferents trams. El finançament s’ha previst en quatre anualitats, de manera que el 2027 tot el projecte estaria enllestit. Paral·lelament, es farà una proposta alternativa a la via verda que permeti mantenir l’itinerari per a vianants i ciclistes el més a prop possible del traçat original, sempre garantint les condicions de seguretat necessàries per a l’operativa del servei ferroviari i de les persones.

La recuperació d’aquest corredor ferroviari Manacor-Artà forma part del Pla Director de Mobilitat aprovat el 2019, que preveu que aquesta infraestructura ferroviària recuperi la connexió històrica entre els pobles de la comarca, alhora que planteja l’oportunitat d’enllaçar amb les zones costaneres que també necessiten millorar la seva connectivitat. L’objectiu és estendre les polítiques de descarbonització i de sostenibilitat arreu del territori a través d’un canvi de model de mobilitat tant per a residents com per a tots aquells que ens visiten.