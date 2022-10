Els pensionistes i jubilats de CCOO donen suport a Memòria de Mallorca respecte a la Feixina

La comissió executiva de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de les Illes Balears ha decidit donar suport a l'associació Memòria de Mallorca. De la mateixa manera es manifesta en contra de la resolució del Tribunal Suprem sobre l'esbucament del monument al creuer 'Baleares' de la Feixina.

Des de l'executiva de pensionistes i jubilats també s'han manifestat en el sentit que no és «ni just ni acceptable, ja que aquest monument representa la dictadura feixista de Franco i segons la llei de Memòria Històrica, aquest monument no té sentit de ser, ni d'existir-hi».