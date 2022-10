La II edició de La Nit de les Esglésies serà aquest divendres

Aquest dijous, 13 d’octubre, ha tengut lloc al Palau Episcopal la presentació de la II Edició de La Nit de les Esglésies, que organitza el Bisbat de Mallorca juntament amb la Fundació Amics del Patrimoni.

Hi han assistit el bisbe, Mons. Sebastià Taltavull, el president de la Fundació Amics del Patrimoni, Joan Guaita, i el vicari episcopal de Patrimoni Històric i Cultural, Mn. Francesc Vicens.

La Nit de les Esglésies és una iniciativa que a Mallorca es va realitzar per primera vegada l’any 2019 a partir de l’exemple d’altres ciutats europees i que va tenir un gran èxit amb participació de centenars de persones que hi acudiren.

Entre les 20 i les 23 hores d'aquest divendres, 14 d’octubre, les esglésies que en fan part enguany romandran obertes, il·luminades només per la llum de les espelmes i en silenci. Es tracta de crear una experiència «d’austeritat i contemplació», en paraules del Bisbe de Mallorca, qui ha destacat tres aspectes d’aquest projecte: «En primer lloc el moment d’entrada a l’església, com la fosca es torna llum progressivament; després el silenci, en una societat en què es fa necessària la reflexió, la pau, la serenor i la profunditat, afavoreix un moment de recerca interior i individual; i tercer, la transformació de l’ambient, dedins i defora de l’església. Reforça l’espiritualitat col·lectiva en el sentit de caminar junts».

Per la seva part, Joan Guaita ha destacat que es tracta d’una oportunitat per a «mimetitzar-se i deixar-se seduir per la bellesa del nostre patrimoni religiós i artístic» i ha afegit que aquesta iniciativa «permet, una vegada més, posar en valor l’esforç de conservació».

Les esglésies que enguany hi participen són, a Palma: Sant Felip Neri, basílica de Sant Francesc, i església de la Mare de Déu del Socors. A la part forana: a Santanyí, la capella del Roser; a Petra, la parròquia de Sant Pere i el convent de Sant Bernadí; a Felanitx, el convent de Sant Agustí; finalment, el convent de Sant Vicenç Ferrer a Manacor.

Encara que les visites són lliures i sense límits d’aforament, a Palma es proposa començar a les 20 hores a Sant Felip Neri per a continuar a Sant Francesc i acabar al Socors, anant en grup. Així ho ha explicat Mn. Francesc Vicens, qui ha dit que es vol «propiciar l’espontaneïtat» i permetre que «el silenci i la llum parlin per si sols sense necessitat d’afegir-hi res més».