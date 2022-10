Garrido defensa la sanció milionària als joves que assistiren a la festa de Son Vida

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha justificat la sanció milionària al centenar de joves que assistiren, l'estiu de 2021, a una festa il·legal a Son Vida, recordant que era un escenari «d'alerta màxima sanitària» i, per tant, «hem d'englobar-ho en el moment en el qual es va produir».

«Si ho miram amb els ulls actuals pot semblar desproporcionat, però estàvem en un moment d'alerta màxima sanitària i on hi havia modificades les restriccions per enfortir les sancions a activitats d'aquest tipus», ha dit Garrido en una roda de premsa celebrada aquest dijous a Palma.

En aquest punt, ha assenyalat també que el passat estiu «es va parlar molt de festes il·legals i d'actituds que posen en perill a la població», al mateix temps que ha recordat que en aquest moment «no tothom estava vacunat amb la pauta completa».

En resposta a la pregunta dels mitjans, la consellera ha reconegut que «ara sembla que és una altra cosa», ja que «per sort s'ha pogut sortir del mal somni d'aquell moment».

Amb tot, «arribava una onada molt forta, amb els nostres hospitals saturats, les UCI plenes i amb l'activitat quirúrgica aturada, anem a veure amb aquests ulls», ha conclòs Garrido.