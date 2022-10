Obert el termini per a inscriure’s al concurs Consumópolis 18, centrat en les notícies falses

Ja s’ha obert el termini per a inscriure’s al concurs Consumópolis 18, corresponent al curs 2022/2023. Es tracta d’un concurs, a nivell estatal, que té com a objectiu afavorir l’aprenentatge, de manera divertida, de conceptes relacionats amb diverses temàtiques de consum, així com de procediments i actituds que possibilitin la construcció d'una societat de consum cada vegada més justa, solidària, responsable i sostenible, oferint a la comunitat escolar una eina pràctica i dinàmica que contribueixi al desenvolupament integral d’actuals i futures persones consumidores.

El personal docent podrà inscriure els equips a través de la plataforma www.consumopolis.es, des d’on també es podrà accedir a les bases, a les instruccions generals de participació i al document d’ajuda. El termini d’inscripció finalitzarà el 22 de febrer de 2023.

El lema d’enguany és ‘A Internet, et creus tot el que veus?’ amb l’objectiu de donar als alumnes habilitats per a detectar notícies falses, especialment les que sorgeixen a les xarxes socials i a internet en general.

Qui pot participar?

Pot participar en el concurs, en règim de concurrència competitiva, l’alumnat matriculat en qualsevol centre públic, concertat o privat del territori de les Illes Balears en algun dels tres nivells de participació:

— Nivell I: 5è i 6è curs d’educació primària.

— Nivell II: 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria.

— Nivell III: 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria o formació professional bàsica.

El concurs consta de dues fases:

- Una fase autonòmica, organitzada per la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears, en la qual es seleccionen els equips guanyadors de cada un dels nivell de participació que representaran a les nostres illes a la fase nacional.

- Una fase estatal, organitzada per la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, en la qual hi participen els equips que hagin resultat guanyadors a cada ciutat i comunitat autònoma.

Primera part - recorregut per la Ciutat de Consumòpolis.

Cada un dels integrants de l’equip, baix la coordinació del personal docent, haurà de completar el recorregut per la Ciutat de Consumòpolis, resolvent diverses proves de caràcter pedagògic i lúdic. El recorregut es completa quan els 5 integrants de l’equip acaben les 10 proves de caràcter obligatori que presenta el concurs. No tenen un ordre específic i s’hi pot tornar a entrar les vegades que e vulgui per millorar la puntuació.

Segona part – treball en equip.

L’alumnat haurà de realitzar de manera conjunta un vídeo sobre l'ús responsable d’Internet en l'entorn escolar, familiar i social, seguint el lema principal de la 18a edició de Consumòpolis ‘A Internet, et creus tot el que veus?’

Les característiques específiques del treball en equip es detallen a les instruccions generals de participació del concurs. Aquest treball es presentarà en format electrònic i es pujarà a l'espai virtual habilitat a aquest efecte en el lloc web https://consumopolis.consumo.gob.es/

Reconeixements autonòmics

El Govern de les Illes Balears, així mateix, ha preparat tot un seguit de premis per als equips participants: