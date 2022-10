Dijous comença la vaccinació combinada contra la grip i la Covid-19

La Conselleria de Salut i Consum comença aquest dijous la campanya de vaccinació combinada contra la grip i les noves variants de la Covid-19, la qual s’inicia amb les persones de 60 anys o més (en el cas d’Eivissa, Formentera i Menorca, mentre que a Mallorca seran els de 80 anys o més) i les d’entre 12 i 59 anys que tenguin alguna condició de risc, així com les dones embarassades. També es podran vaccinar els sanitaris i treballadors sociosanitaris que fan feina a atenció primària, hospitalària o residències de gent gran o d’atenció a la discapacitat.

Aquests col·lectius ja poden demanar cita, preferentment a través de la web citavacunacovid.ibsalut.es, on també trobaran tota la informació sobre la campanya. En el cas de les persones que, tot i que siguin dels grups als quals s’adreça la campanya, no constin en la base de dades d’aquest servei poden consultar la seva situació a través del telèfon d’Infovacuna (971 211 999), que també servirà per a citar les persones que no tenen la possibilitat d’autocitar-se digitalment.

Així ho han explicat la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font, i la directora assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears, Eugènia Carandell, en una roda de premsa durant la qual han ressaltat el benefici individual i comunitari que suposa la vaccinació contra aquestes dues malalties.

L’objectiu principal és assolir un nivell elevat de cobertura en tots els col·lectius de risc ja que, especialment en la gent gran o amb malalties cròniques, tant la grip com la Covid-19 poden descompensar les seves patologies, causar-los un ingrés hospitalari o fins i tot poden derivar en complicacions molt greus i ocasionar la mort.

Font ha informat que, com a novetat, a part de l’administració simultània dels dos vaccins, s’ha ampliat la població diana de la grip dels 65 als 60 anys i, per tant, s’estima que la població que s’ha de vaccinar a les Illes Balears augmenti en 55.669 persones i arribi fins a un total de 457.473: 366.593 a Mallorca, 36.106 a Menorca i 54.774 a Eivissa i Formentera.

Grups que poden rebre la vaccinació combinada

Per part seva, Carandell ha indicat que la vaccinació combinada s’inicia amb el grup de persones de 60 anys i més d’Eivissa, Formentera i Menorca, i de 80 i més a Mallorca, així com les dones embarassades en qualsevol trimestre de la gestació. També arrenca en el grup de persones de 12-59 anys amb alguna condició de risc (malaltia crònica cardiovascular, malaltia crònica neurològica, malaltia crònica respiratòria, diabetis mellitus, obesitat mòrbida, malaltia renal crònica i síndrome nefròtic, trastorns de la coagulació, malalties hepàtiques, immunosupressores, trasplantats, càncer o celiaquia, entre d’altres). Aquest grup —12-59 anys amb condicions de risc— rebrà un missatge SMS que els informarà que estan inclosos en els grups que es poden administrar els dos vaccins. Les persones d’aquest grup que no hagin rebut l’SMS podran demanar la cita en el telèfon d’Infovacuna (971 211 999).

A més, també són candidats als vaccins combinats els professionals sanitaris dels grups 2 i 3A, és a dir, el personal sanitari i sociosanitari que treballa a atenció primària, centres hospitalaris o residències de gent gran o d’atenció a la discapacitat, per la seva exposició més gran i la possibilitat de transmissió a persones altament vulnerables. En el cas concret dels treballadors del sector privat, poden demanar cita per citavacunacovid.ibsalut.es o en el telèfon d’Infovacuna, mentre que els del sector públic seran citats pels seus serveis de riscs laborals.

Quant a la vaccinació combinada en infants de risc d’entre 5 i 11 anys i els cuidadors de persones amb risc alt de desenvolupar una malaltia per Covid greu (persones immunodeprimides), se n’informarà en els propers dies.

És important recordar que per a poder rebre la dosi de record del vaccí contra la Covid-19 la persona ha d’haver completat la primovacunació. Aquesta pauta completa de vaccinació pot variar segons la situació clínica de la persona.

El 21 de novembre arrencarà la campanya només contra la grip

A més, a partir del 21 de novembre es podran vaccinar només de la grip altres col·lectius que no han de rebre la dosi de reforç contra la Covid-19, com ara els menors d’entre 6 mesos i 4 anys que presenten condicions de risc, el personal dels serveis d’emergència (forces i cossos de seguretat, bombers, serveis de protecció civil, persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries, treballadors d’institucions penitenciàries...) i treballadors exposats directament a aus o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines, així com a aus silvestres. També s’administrarà la dosi contra la grip a treballadors de les escoletes de zero a cinc anys, tant docents com cuidadors.

Així mateix, a partir del 1r de desembre, sempre que hi hagi disponibilitat de vaccins, es podrà administrar a la població no de risc.