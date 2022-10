José María Rodríguez ingressa al Centre d'Inserció Social de la presó de Palma

L'expresident del PP de Palma i exconseller d'Interior del Govern, José María Rodríguez, ha ingressat aquest dilluns al Centre d'Inserció Social (CIS) de la presó de Palma per a complir la condemna a tres anys i mig de presó pel cas Over.

L'exdelegat del Govern espanyol havia recollit aquest mateix dilluns a l'Audiència Provincial de les Balears l'ordre d'entrada a la presó i tenia fins a dissabte per ingressar-hi, després que el Tribunal Suprem desestimés el recurs contra la sentència i confirmés la condemna.

Rodríguez ha comparegut a l'Audiència al matí acompanyat de l'advocat Gaspar Oliver. Es dona la circumstància que el Tribunal reprenia aquest dilluns el macrojudici del cas Cursach, cosa que ha propiciat que l'arribada de Rodríguez fos captada per les càmeres que esperaven fora.

Cal recordar que l'exconseller ha presentat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional en què argumenta que s'hauria vulnerat el dret a una tutela judicial efectiva en el procediment d'Over Marketing.

Aquest recurs suposava un darrer moviment per a evitar la presó i de fet sol·licitava suspendre l'ingrés com a mesura cautelar. Tot i això, el Tribunal Constitucional encara no ha respost i l'admissió a tràmit d'aquest recurs no s'ha inclòs, de moment, a les previsions de les sales a l'octubre.

Rodríguez va ser condemnat per l'ús de fons públics per a beneficiar Over Marketing, empresa que es va encarregar de les campanyes electorals del PP de les Balears el 2003 i el 2007. La sentència de l'Audiència Provincial també li va imposar una inhabilitació durant nou anys. Tot i això, el va absoldre de l'altre delicte de prevaricació i frau pel qual estava acusat.

L'expresident del Govern Jaume Matas, qui també estava investigat en el cas, va arribar a un pacte amb la Fiscalia pel qual va admetre haver comès delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació.