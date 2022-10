UOB Ensenyament dona suport a la iniciativa del professorat de l'IES Sineu que rebutgen la LOMLOE

El sindicat UOB Ensenyament ha expressat aquest dilluns tot el seu suport a la concentració que el claustre de professors de l'IES Sineu ha fet a les portes del centre educatiu, durant el temps del pati, per visibilitzar el seu rebuig a la LOMLOE.

Segons han informat en un comunicat, aquest sindicat dona suport a la iniciativa feta en el claustre de l'institut, la qual és la primera concentració d'un claustre per fer visible el rebuig del professorat a la implantació de la LOMLOE.

Es tracta d'una llei educativa que, per a UOB Ensenyament, «repeteix de pe a pa els mateixos errors que va cometre el PP del ministre Wert amb la implantació de la LOMCE», ja que «no s'ha contat amb la participació del professorat en actiu en l'elaboració de la norma, el calendari d'implantació és alocada i només respon a interessos polítics i la aimplementació de la llei s'ha duit a terme a cost zero, és a dir, sense la inversió necessària per corregir els mals endèmics del sistema».

Després de la concentració, des del sindicat creuen que «aquesta no serà una iniciativa aïllada, ja que des del mateix Claustre tenen pensat seguir concentrant-se durant el curs».

Cal recordar, a més, que el passat 30 de setembre el claustre de l'IES Sineu, ja que va enviar una carta al conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, en la qual expressaven el seu rebuig a la implantació de la LOMLOE.