Les expertes alerten sobre «l'ús explícit» de la violència cap a les dones en els videojocs

Les expertes han alertat sobre «l'ús explícit» de la violència cap a les dones en els videojocs. Ho han fet durant la celebració, aquest dijous i divendres, de les VI Jornades sobre prostitució, que han estat organitzades per l'Ajuntament de Calvià.

Durant el debat 'Banalització de la prostitució a les xarxes socials', les jugadores de videojocs Marina Amores i Aina Ramis, que també és periodista, han dissertat sobre la representació de la dona en la realitat virtual.

En concret, Amores, que també és comunicadora i activista feminista, ha renegat del discurs de la perillositat dels videojocs. «El problema és l'ús que fem d'ells», ha assegurat.

Segons Amores, els videojocs reflecteixen «la mirada masclista» cap a la dona que tenen els desenvolupadors, «la majoria homes», i com «normalitzen» la violència cap a les dones. De fet, ha ressaltat que la realitat virtual «no es pot entendre sense el contingut pornogràfic que s'està fent al voltant d'ella».

Això sí, ha remarcat que aquesta indústria, la de la realitat virtual, és «molt específica», i no representa els videojocs que es comercialitzen. En la seva exposició, ha posat diversos exemples de videojocs masclistes i violents com Repelay o 7 sings, aquest últim centrat en «ficar-li mà» a clientes en un emprovador.

Per part seva, Aina Ramis, 'gamer' i periodista, ha explicat la seva experiència en Twitch, plataforma de vídeo en 'streaming' on els usuaris retransmeten en directe i, a més, parlen amb els seus seguidors.

Ramis ha explicat com en un canal de Twitch hi ha dones que es passen vuit o més hores fent el que els usuaris (la majoria homes) els demanen, com escriure's el seu nom o ficar-se a la piscina. «És una manera de marcar a les dones i dir ets meva. Això els estan ensenyant a nins de 13 o 14 anys», ha assegurat.

Ambdues han coincidit que aquests és una mostra que el patriarcat «es ficarà per qualsevol escletxa, per petita que sigui». «Cal ser conscients de la magnitud del problema que tenim», ha defensat Ramis, qui ha indicat que «empoderar a una dona és deixar desenvolupar el seu projecte de vida sense haver d'esforçar-se el triple que un home».

I és que el dels videojocs encara són un territori on les dones no són benvingudes. «Si descobreixen que ets una dona, ja no volen jugar amb tu i t'expulsen», ha remarcat Ramis, qui ha apostat per «reivindicar aquest espai que mai ha estat nostre, però que hauria de ser-ho».