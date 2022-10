Protecció de la natura: demanen la col·laboració ciutadana per rescatar virots grossos

El Servei de Protecció d'Espècies, conjuntament amb l'associació Iniciativa per a la Recerca de Biodiversitat de les Illes Balears (IRBI) i l'Acord per a la Conservació dels Albatros i Petrells (ACAP), engeguen una campanya per tal de minvar la mortalitat de virots grossos ('Calonectris diomedea') que es poden trobar caiguts a terra als nuclis costaners.

Tal com ha explicat el Govern aquest dissabte, el virot gros és «una au marina que viu a mar oberta i s'acosta per criar a illes, illots i penya-segats del litoral, on fan la posta d'un sol ou a finals de maig o principis de juny. A mitjan mes d'octubre els polls comencen a abandonar el niu i és quan, a causa de la inexperiència, es poden desorientar i ser atrets cap als nuclis de població propers a la costa amb la il·luminació artificial i caure. Així, poden ser atropellats o atacats per depredadors, com els moixos».

Per aquest motiu, Medi Ambient i l'associació IRBI recorden a la ciutadania que, en cas de trobar un virot gros en perill, s'ha de telefonar l'112 o al Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB) per activar el protocol de rescat adient. En cas d'haver-lo de recollir de la zona on es troba, s'ha d'agafar amb cura i deixar-lo en una capsa ventilada fins que arribin els tècnics. En cas de trobar-lo mort, també és adient comunicar-ho per tenir-ne constància.

Des del 2010, el COFIB ha atès 137 virots grossos, 85 dels quals han estat polls. La majoria d'aquests ho varen fer per problemes relacionats amb la contaminació lumínica.

El Servei d'Agents de Medi Ambient col·labora en la vigilància per detectar polls desorientats i en la distribució de la informació als nuclis urbans on més cauen els polls de virot gros.

El virot gros es distribueix al voltant de quasi totes les illes d'Eivissa i Formentera, mentre que a Menorca es pot trobar a l'Oest, al Nord i al Sud-est. Pel que fa a Mallorca, les poblacions ocupen Cabrera i el sud-oest de l'illa. Durant la migració es dispersa per l'oceà Atlàntic.