L'STEI sol·licita a la Conselleria d'Educació que reguli el procés d'integració del professorat tècnic d'FP en el cos de secundària

L'STEI Intersindical ha registrat un escrit adreçat al director general de Formació Professional en què sol·licita la convocatòria urgent d'una Mesa sectorial perquè la Conselleria d'Educació reguli el procés del professorat tècnic d'FP en el cos de secundària.

Després de la publicació en el BOE del Reial decret 800/2022, pel qual es regula la integració del professorat del cos, a extingir, de professorat tècnic d'FP en el cos de secundària, l'STEI Intersindical ha registrat una sol·licitud en què reclama que la Conselleria d'Educació arranqui aquest procés com més aviat millor.

En aquest sentit, el sindicat ha demanat la convocatòria urgent d'una Mesa sectorial per a negociar les condicions i el calendari per fer efectiva aquesta integració dels docents tècnics d'FP de les Illes Balears funcionaris de carrera amb una titulació universitària. També ha demanat com es resoldrà aquesta situació per als docents interins d'aquest cos.

La integració del professorat tècnic d'FP dins el cos de secundària, segons el Reial decret 800/2022 tendrà efectes retroactius des de dia 19 de gener de 2021, data que va entrar en vigor la LOMLOE; un fet que millorarà les condicions salarials d'aquest col·lectiu. Aquesta mesura és una passa més per acabar amb la discriminació entre cossos docents.