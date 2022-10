Descobreixen un nou gènere i espècie de cuc cavernícola a una cova de la badia d'Alcúdia

Un equip d'investigadors del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) ha descrit un nou gènere i espècie de cuc anèl·lid escamós marí, pertanyent a la família dels polinòids.

Els exemplars d'aquest nou taxó, que han rebut el nom de Pollentia perezi, varen ser col·lectats originalment per Joan Pérez, espeleobussejador pollencí de la Societat Espeleològica Balear, al qual ha estat dedicada aquesta nova espècie.

La troballa va tenir lloc recentment al fons d'un llac subterrani sense connexions aparents amb la mar situat a una cova de la badia d'Alcúdia (Mallorca). L'aigua d'aquest llac presenta una forta estratificació, és a dir, que l'aigua presenta capes de distinta salinitat que no es mesclen entre si, i el cuc es troba únicament a les capes del fons, a uns 15 metres de fondària, on hi ha una salinitat totalment marina.

Els cucs descoberts exhibeixen un conjunt únic de trets morfològics no registrat fins ara a altres membres de la família dels polinòids, la qual cosa ha suposat haver d'erigir un nou gènere per acomodar-los. El nou nom genèric escollit fa referència a Pollentia, l'antiga ciutat romana situada a l'actual municipi mallorquí d'Alcúdia, on s'ha descobert aquesta espècie.

De les profunditats de l'oceà a la cova d'Alcúdia

A banda de l'estudi morfològic dels exemplars, els investigadors també han seqüenciat l'ADN mitocondrial i nuclear dels espècimens i n'han fet l'anàlisi filogenètica. Els resultats indiquen que Pollentia perezi no està emparentat amb les altres dues espècies de polinòids cavernícoles conegudes, que viuen a Lanzarote i a les Illes Caicos (Bahames), respectivament, sinó amb cucs escamosos que habiten llocs tan remots com les profunditats abissals del Pacífic o la plataforma continental antàrtica. Aquest fet genera moltes preguntes sobre l'origen, evolució, distribució i adaptacions d'aquestes espècies en ambients tan llunyans i dispars.

Malgrat que l'origen d'aquesta espècie encara ens és desconegut, els investigadors assenyalen que la seva restricció a una única cova és segurament sols aparent, i que futures prospeccions amb tota seguretat la descobriran a altres indrets semblants del nostre litoral. De fet, la cova que l'hosteja estava completament seca i allunyada diversos quilòmetres terra endins de la línia de costa fa tan sols 15.000 anys, durant el darrer màxim glacial, quan el nivell de la mar es trobava uns 134 m per davall de la seva cota actual. És molt probable, doncs, que Pollentia perezi mantingui poblacions a altres indrets cavernícoles costaners de Mallorca, Menorca i Cabrera que, en aquell temps, conformaven una única unitat insular.