'Parelles lingüístiques', el programa de Voluntariat Lingüístic d'Eivissa per avesar la gent a parlar el català amb naturalitat

L'Ajuntament d'Eivissa i l'Institut d'Estudis Eivissencs reprenen un any més el programa de Voluntariat Lingüístic al municipi d'Eivissa, un recurs molt sol·licitat per les persones interessades a parlar la llengua catalana de manera fluida i segura.

El voluntariat lingüístic, que s'iniciarà de nou durant aquest mes d'octubre, té uns objectius clars: augmentar l'ús social de la nostra llengua; crear un marc en què els no catalanoparlants puguin practicar la llengua, i adquirir així seguretat i millorar l'expressió oral; que els catalanoparlants s'avesin a parlar en català als nouvinguts, i fomentar la convivència i l'intercanvi entre les diferents cultures.

L'activitat central del programa és fer parelles lingüístiques: es posen en contacte persones que parlen català amb altres que l'han començat a aprendre i el volen practicar. Les dues persones adquireixen el compromís de trobar-se regularment per a parlar de manera relaxada i tranquil·la de temes diversos.

No es tracta d'un curs de català, no hi ha voluntat acadèmica. Es vol que els participants s'avesin a fer servir el català amb naturalitat. Poden inscriure's totes persones que vulguin practicar el català i en tinguin ja uns coneixements mínims, i tots els catalanoparlants que volem contribuir que els nouvinguts practiquin la nostra llengua i la facin seva. Les persones interessades hauran d'emplenar un formulari d'inscripció que es troba a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Eivissencs (http://estudiseivissencs.cat/voluntari-linguistic/) amb les dades personals, la disponibilitat horària, i els interessos, de manera que es puguin ajuntar una persona voluntària amb una d'aprenent en funció de la seva disponibilitat i preferències (per horaris, interessos...).

A partir de la presentació que faci l'IEE, la parella lingüística decidirà on i quan es troba i gaudiran amb l'orientació de la dinamitzadora lingüística, que s'encarregarà d'acompanyar les parelles durant el programa, així com d'organitzar activitats culturals i trobades conjuntes per a avaluar el transcurs de l'activitat.

Com a novetat d'aquest any, les parelles que ho prefereixin podran utilitzar la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs com a punt de trobada per parlar amb la seva parella.