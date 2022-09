El Consell de Mallorca subvenciona el projecte d’envasos retornables d’Agromart

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Residus, Juan Carrasco, han visitat aquest dijous la botiga d'Agromart de Manacor i s'han reunit amb Apol·lònia Figuera, Rafael Figuera i Tomeu Lliteras, socis administradors i propietaris d'Agromart Balear. Agromart és una de les empreses beneficiàries de la primera línia de subvencions d'economia circular del departament de Sostenibilitat i Medi Ambient per millorar la problemàtica ambiental, reduir la petjada ecològica i minimitzar la generació de residus.

El projecte que va presentar Agromart pel qual ha rebut la subvenció de 20.000 € té com a objectiu eliminar el plàstic a les botigues i utilitzar de cada vegada més envasos de vidre, reutilitzables i sostenibles, perquè agafin importància dins el seu sistema comercial. Concretament, els productes com la fruita seca, la fruita deshidratada, els llegums aniran envasats dins pots de vidre.

L'envàs un cop utilitzat es torna al magatzem, on se sotmet a un procés sanitari per poder tornar a entrar en circulació. Es torna a omplir i el producte es posa en venda. Quan el client torni els envasos a la botiga li tornaran 10 cèntims per cada envàs. L'objectiu d'Agromart és el 2024 arribar a un 95 % d'envasos sostenibles dins els seus comerços i, per això, treballen en aquesta tasca de conscienciació i consolidació, perquè els clients tornin els envasos i introduir-los dins aquest procés circular.

La consellera de Medi Ambient, Aurora Ribot ha recordat que «hem de tenir clar que, a mitjà termini, Mallorca serà circular o no serà i, per això, ens enfoquem a promoure subvencions com aquesta. Volem destacar també que, a la nostra illa, hi ha un teixit econòmic capaç de reduir els residus que genera i, per tant, pot ser circular».

«Iniciatives com la presentada per Agromart ens acosten a un paradigma nou de l'economia circular, que ens permet incrementar l'eficiència en la utilització dels recursos i la no generació de residus. Gràcies a la bona rebuda, el departament convocarà una altra línia de subvencions», ha explicat Ribot.

El director insular de Residus, Juan Carrasco, ha detallat que «amb aquesta subvenció volem fer front a la problemàtica ambiental millorant la reducció de la petjada ecològica i minimitzant la generació de residus. Amb aquesta ajuda fomentem la reutilització d'envasos de vidre eliminant del mercat l'ús dels plàstics».

Per la seva banda, Xisco Martí, director general d'Agromart, ha destacat que «des de la direcció d'Agromart estam molt contents, agraïts i orgullosos de formar part d'aquest projecte i d'haver rebut aquesta subvenció, ja que podrem adquirir pots i els podrem introduir dins l'economia circular. Una cosa molt important per a nosaltres és beneficiar el client que ens torni el pot amb una quantitat. Nosaltres farem els pots nets i els tornem a omplir de fruita seca o de llavors».