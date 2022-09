Els Joves de Mallorca per la Llengua recuperen l'Acampallengua després d'11 anys

Després d'onze anys, els Joves de Mallorca per la Llengua recuperen una de les activitats més emblemàtiques de l'entitat: l'Acampallengua.

Tot i que encara no han anunciat on es farà, aquest esdeveniment tan esperat serà els dies 6 i 7 de maig de 2023 i hi haurà tallers i activitats per a tothom, concert i xerrades.

«Mallorca mereix i necessita un Acampallengua, vos hi esperam a tots!», així s'ha expressat l'entitat per la llengua, qui ha triat de lema de l'esdeveniment una frase de Josep Maria Llompart: «El país també es fa els vespres».

Cal recordar que el darrer Acampallengua es va fer a Manacor l'any 2012, en una època ben complicada arran de les polítiques contra el català del Govern de Bauzá.